O a'afiaga fa'ainisinia o le fa'amalositino i le tuputupu a'e o musele na su'esu'eina i le fa'aaogaina o se fala fa'afouga

O fa'amalositino ua iloa e tele aogā mo tatou tino, e aofia ai le fa'amalosia atili o maso ma fa'aola. Ae ui i lea, o le auala tonu i tua atu o lenei faagasologa o loʻo tumau pea o se mealilo. Ua fausia e le au su'esu'e i le MIT se fala fa'amalositino fa'apitoa e faia i le hydrogel e mafai ai ona latou su'esu'eina le fa'ainisinia mama o le fa'amalositino i luga ole la'asaga laititi.

O le fala gel, e tutusa lona lapo'a ma le kuata, o lo'o i ai ni vaega ninii maneta. E ala i le fa'aogaina o se maneta i fafo i lalo o le fala e fa'agaoioi ai nei vaega, e mafai ona fa'afefete le gel e pei o se fala vibrating, fa'ata'ita'iina le malosi o maso i taimi o fa'amalositino. O sela maso e tupu aʻe i luga o le gel, ma e matauina e le au suʻesuʻe le auala latou te tali atu ai i le faʻamalositino faʻainisinia na faia e le maneta vibration.

O su'esu'ega muamua o lo'o fa'aalia ai o le fa'amalositino faifaipea e mafai ona tupu a'e ai alava maso i se itu fa'amaopoopo. O alava ua fa'aogaina ma fa'aogaina e mafai ona fa'atasi fa'atasi. O loʻo faʻaalia ai e mafai ona faʻaaogaina le gel e taʻitaʻia ai le tuputupu aʻe o alava maso, e mafai ona taʻitaʻia ai le fatuina o laupepa faʻatulagaina o maso malosi ma galue. O na maso e mafai ona faʻaaogaina i robots vaivai poʻo mo le toe faʻaleleia o masini ua faaleagaina.

O Dr. Ritu Raman, mai le MIT, e faʻamoemoe o lenei faʻavae fou o le a mafai ona fesoasoani i le toe faʻaleleia o maso pe a maeʻa manuʻa poʻo le faʻaitiitia o aʻafiaga o le matua. E ala i le malamalama atili pe faʻafefea ona aʻafia malosi faʻainisinia eseese, aemaise lava le faʻamalositino, aʻafiaga maso i luga o le telefoni feaveaʻi, e mafai e tagata suʻesuʻe ona atiaʻe ni auala fou e toe faʻafoʻisia ai le feʻaveaʻi i tagata e iai faʻalavelave afi ma fatuina robots fetuutuunai.

O le fala gel, e ta'ua o le 'MagMA' (Magnetic Matrix Actuation), e maua ai se auala e le fa'asalaina e fa'asolo ai alava maso ma su'esu'e a latou tali i fa'amalositino. Ua fuafua le au suʻesuʻe e faʻaaoga lenei gel fou mo le suʻesuʻeina o isi ituaiga sela ma a latou tali atu i le faʻamalosia o masini.

O lenei su'esu'ega o lo'o fa'ailoa mai ai se faiga fou e fa'amalosia ai sela maso e fa'aogatasi ma fa'amaopoopo lo latou tuputupu a'e e fa'aaoga ai se fala fa'agelo. O lenei mea e mafai ona faʻalauteleina le inisinia o maso ma faʻalolotoina lo tatou malamalama i le aʻafiaga o malosiaga faʻainisinia i luga o amioga sela.

