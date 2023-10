O se Ituaiga Fou o Sauropod Dinosaur Na maua i Sepania

O se suʻesuʻega fou ua faʻaalia ai le mauaina o se ituaiga o le sauropod dinosaur sa ola i le 122 miliona tausaga talu ai i le mea ua taʻua nei o le Iberian Peninsula. O le igoa o Garumbatitan morellensis, o lenei ituaiga o dinosau fou na maua i Morella, Sepania, ma ua faalautele ai lo tatou malamalama i le eseese o tainasoa mai le vaitaimi o le Early Cretaceous i Europa.

O fa'ato'aga o lenei dinosau fa'ato'a fa'ailoaina na maua i le nofoaga fa'ato'aga o Sant Antoni de la Vespa i Morella. O lenei 'upega tafaʻilagi o loʻo i ai se tasi o faʻasalalauga maualuga o ponaivi dinosau sauropod mai le European Lower Cretaceous ma ua maua ai faʻamatalaga taua i fauna dinosaur o le taimi. O toega a le itiiti ifo ma le toafa tagata, e aofia ai le toatolu o le Garumbatitan morellensis, na maua i lenei teuina.

O le taʻitaʻi suʻesuʻe Pedro Mocho, o se paleontologist mai le Iunivesite o Lisbon, na faʻamatalaina se tasi o tagata taʻitoʻatasi e matua tele lava, ma le vetebra e sili atu i le tasi mita le lautele ma le femur e mafai ona oʻo i le lua mita le umi. Na latou mauaina foʻi ni vae e lua toeitiiti atoa ma faʻauigaina, o se mea e seasea maua i faamaumauga faʻafanua.

Sa mafai e saienitisi ona fa'avasega le Garumbatitan morellensis mai isi tainasoa sauropod e fa'atatau i ona foliga fa'apitoa fa'apitoa. O le femur ma le vae morphology e ese ai mai ona tupulaga, e pei o sauropods mai le Late Cretaceous. O lenei suʻesuʻega foi e faʻamalamalamaina ai sootaga vavalalata i le va o Garumbatitan morellensis ma isi sauropods mai le Early Cretaceous o le Iberian Peninsula.

E le gata i lea, o lenei suʻesuʻega o loʻo faʻamaonia ai le lavelave o tala faʻasolopito o sauropods mai le Europa Cretaceous, faʻaalia le faʻasalalauina o ituaiga i le va o konetineta. O fa'amaumauga fo'i ua fa'ailoa mai ai sootaga i le va o sauropods Europa ma i latou mai Asia, Amerika i Matu, ma Aferika.

O mea fa'atosina o lo'o maua i le teuina o le Sant Antoni de la Vespa o le a toe su'esu'eina ma toe fa'aleleia, e maua ai ni fa'amatalaga taua i le amataga o le evolusione o sauropods na puleaina fauna dinosaur i le miliona tausaga mulimuli o le vaitaimi o Mesozoic.

puna:

– Tusitala Fa'asinomaga: Pedro Mocho, Fernando Escaso, José M Gasulla et al. O se dinosau sauropod fou mai le Lower Cretaceous of Morella (Sepania) e maua ai ni fa'amatalaga fou i le tala fa'asolosolo o Iberian somphospondylan titanosauriforms. Zoological Journal of the Linnean Society. DOI: 10.1093/zoolinnean/zlad124