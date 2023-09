Le Taua o le Kesi i Galaxy Manava

By

O le kesi e iai sona sao taua i le taamilosaga o le olaga o galaxies. E ui ina ua leva ona avea fetu ma galaxies ma taulaiga o suʻesuʻega o le vateatea, ae na o se taimi talu ai nei na mafai ai e tagata suʻesuʻe ona vaʻaia ma malamalama atili i le taua tele o le kesi i luga o le faʻavaeina ma le faʻaleleia o nei fausaga o le vanimonimo.

O le faaupuga "gas" e faasino i le va o fetu, lea e mafai ona maua i le va o aniva, faapea foi ma le kasa circumgalactic o loo siomia ai se aniva. O nei faaupuga e faʻaaogaina e tagata suʻesuʻe fetu e faʻamatala ai vaega eseese o le kesi, ae leai se tuaoi mautu i lo latou va.

Ua amata ona fa'ailoa e tagata su'esu'e i fetu le tafega lavelave o le kasa i le va o galaxies, o latou ala fa'ata'amilomilo, ma le va'aiga va'ava'ai. O lenei tafega e iai sona sao taua i le faatonutonuina o le fausiaina o fetu, ona o le manava faifaipea o le kesi e taua mo le fanau mai o fetu fou. A muta lenei tafe, e faapena foi ona faia o fetu.

O le faagasologa o le manava galaxy e aofia ai le va o fetu, kalave, ma le vevela ma le mamafa o le kesi. Ina ua fausia le Atulaulau, na aoina le kesi i totonu o aniva ma fanauina ai fetu. A mate fetu, latou te toe tulia le kasa i le vateatea, lea e muamua vevela ma sosolo. Peitai, a o tuua e le kesi le aniva, e maalili ma faateleina lona mafiafia. O le mea lea e mafai ai e le kalave ona toe toso mai le kesi i totonu o le aniva, lea e mafai ai ona pa'u ma fausia ai ni fetu fou.

Ua mafai e le au suʻesuʻe fetu ona mataʻituina le tafe o le kesi i totonu ma fafo atu o galaxies talu mai le 1960s e faʻaaoga ai le malamalama mai quasars mamao. Ua latou iloa o le kasa circumgalactic latalata i aniva e maualuga atu le metallicity, e faailoa ai o le taunuuga o le kesi e tuliesea e fetu. O le kesi i totonu o le circumgalactic medium e galue foi o se puna o suauu mo le fausiaina o fetu i galaxies.

O suʻesuʻega tetele ua faʻaalia ai o le kesi i totonu o le circumgalactic medium e oʻo atu i le 1,000 taimi e sili atu le mafiafia nai lo le kesi o loʻo maua i le intergalactic medium. O le vevela o lenei kesi e amata mai i le 10,000 i le 1 miliona Kelvins, e sili atu le vevela ma sili atu le malulu nai lo le kasa intergalactic. Ae ui i lea, o le suʻesuʻeina o le kesi o loʻo tafe mai e faigata ona o faʻailoga o loʻo faʻapipiʻiina e i latou mai aniva lava latou.

O le mafuaaga o le tafe mai o le kesi, lea e faigofie ona matauina, e tumau pea le le mautonu. Atonu o se taunuuga o supernovae, matagi fetu, poʻo ni faʻamatalaga puʻe uliuli. Ae ui i lea, e tusa lava po o le a le mafuaaga patino, e iu lava ina muta le tafe o le kesi, ma oo atu ai i le tineia o fetu i le aniva. O le taimi lava e filemu ai le galaxy, o le a le toe fausia ni fetu ma o le a foliga mai o le lanu mumu.

E ui e tele mea e tatau ona aʻoaʻoina e uiga i le manava galactic, o faʻataʻitaʻiga o loʻo tuʻuina atu ai i tagata suʻesuʻe fetu ni faʻamatalaga aoga. O le faʻataʻitaʻiga FIRE, mo se faʻataʻitaʻiga, faʻataʻitaʻiina le faʻavaeina ma le faʻaleleia o galaxies i le faitau piliona o tausaga, e mafai ai e tagata suʻesuʻe ona vaʻavaʻai i le tafe o le kesi i totonu ma fafo atu o nei fausaga o le vanimonimo.

I le faaiuga, o le kesi o se vaega taua i le faagasologa o le manava galaxy. O le malamalama i le matafaioi a le kesi i le fausiaina o fetu ma le taamilosaga o le olaga o aniva e taua tele mo le malamalama i le amataga o fetu, paneta, ma e oo lava i le ola lava ia.

