Le Lumana'i o Su'esu'ega Avanoa: O se Talanoaga ma le NASA's Eric Ianson

I se lauga o loma ua faaulutalaina “Planets and asteroids and moons… oh my!”, Eric Ianson, Sui Faatonu o le Planetary Science Division i le NASA Headquarters, o le a talanoaina ai taumafaiga aupito lata mai ma sili ona manaia a le NASA i le sailiga o avanoa. E aofia ai le aoina o faʻataʻitaʻiga mai luga o Mars, o se faʻataʻitaʻiga o le puipuiga o le paneta e ala i le tuʻiina ma le loto i ai o se vaʻa vaʻavaʻa i se asteroid, ma le suʻesuʻeina o le masina o Jupiter Europa ma lona sami ua ufitia i le aisa.

O mata'ina e mafai e tupulaga talavou ona fa'amoemoe e molimauina i o latou olaga i le tulaga o le su'esu'eina o le vateatea e faigata ona va'ai, ona o le televave o le fa'atekonolosi ma suiga fiafia. Ae ui i lea, o loʻo i ai ni faiga faʻapitoa e mafai ona iloa. O le toe foʻi mai o tagata i le Moon ma le tulaʻi mai o tagata vaʻalele i Mars o loʻo i luga o le tafailagi. O le a faʻaauau pea galuega faʻapolotiki i paneta eseese, masina, ma tino laiti i le la, ma le taulaʻi atu i nofoaga e pei o le masina o Jupiter Europa, le masina o Saturn Titan, ma Uranus. O le a iai foi le alualu i luma i le faailoaina o lalolagi e nonofo ai i fafo atu o le tatou la.

O le matafaioi a le NASA i le ausiaina o isi avanoa tetele e sosoo ai e taua tele, e pei o kamupani tumaoti e pei o SpaceX o loʻo faʻateleina le sao taua i femalagaiga vateatea. E ui o kamupani tumaoti o loʻo i ai se faʻaosofiaga faʻapisinisi, o loʻo faʻatupeina le NASA e ausia ai faʻamatalaga faʻasaienisi, suʻesuʻega, poʻo tekinolosi. O le galulue faʻatasi ma alamanuia e masani lava, ae o loʻo i ai taimi e fausia ai e le NASA ni mea faigaluega faʻapitoa poʻo vaʻalele i totonu o le fale, e pei o le Mars rovers ma le Europa Clipper spacecraft.

O le ausiaina talu ai nei o le polokalame o le vateatea a Initia e tulaueleele i luga o le pou i saute o le masina e faamalo. E fa'atauaina e le NASA le galulue fa'ava-o-malo ma iloa le taua o le fa'asoaina o fa'amaumauga a le misiona mo le manuia o su'esu'ega fa'asaienisi. Latou te faʻamalosia a latou paaga faʻavaomalo e faia le mea lava e tasi, faʻalauiloaina le suʻesuʻeina filemu o le vanimonimo.

Ina ua fesiligia e uiga i lana ata tifaga e sili ona fiafia i ai po o ata TV e uiga i le vateatea po o le suʻesuʻeina o le vateatea, na taʻua e Eric Ianson le tele o mea e fiafia i ai, e aofia ai le "Apollo 13," "The Martian," ma le "The Empire Strikes Back." Ae ui i lea, na ia filifilia mulimuli ane "The Right Stuff" e fai ma ana filifiliga sili. O le ata tifaga o loʻo faʻaalia ai le tala o uluai Mercury Seven astronauts ma puʻeina mafaufauga ma luʻitau o femalagaiga i le vanimonimo i le taimi na suia ai mai tala faʻasaienisi i mea moni.

Eric Ianson's Wilder Penfield Lecture ua fa'atulaga mo Novema 13th i le 4 pm i le Neuro's Jeanne Timmins Amphitheatre.

Faʻamatalaga:

NASA - National Aeronautics and Space Administration, le ofisa o le vateatea a le Iunaite Setete e nafa ma suʻesuʻega ma suʻesuʻega a le atunuʻu.

Mars Exploration Program - O se polokalame NASA e taulaʻi i le suʻesuʻeina o Mars, e aofia ai le suʻesuʻeina o le tau o le paneta, faʻafanua, ma le gafatia mo le lagolagoina o le ola.

Radioisotope Power Systems Program - O se polokalame NASA e atiaʻe ma faʻatumauina le faʻaogaina o le eletise eletise, lea e maua ai le eletise mo misiona loloto i le vateatea e faʻaaoga ai le vevela e maua mai i le pala o isotopes radioactive.

Puipuiga o le paneta - O le suʻesuʻeina ma le atinaʻeina o metotia e puipuia ai le lalolagi mai aʻafiaga e ono tutupu e asteroids poʻo kometa.

Europa - O se tasi o masina o Jupiter e talitonuina o loʻo i ai se vasa vai i lalo ifo o lona malulu aisa.

Au'aunaga tau totogi fa'apisinisi - O se polokalame e fa'amoemoe e tu'uina atu misiona fa'asaienisi ma tekonolosi i le Moon e ala i faiga fa'apa'aga ma kamupani fa'apisinisi.

Perseverance Rover - O se misiona a le NASA i Mars e faʻamoemoe e suʻesuʻe le mea e nofo ai le paneta, saili faʻailoga o le olaga anamua, ma aoina faʻataʻitaʻiga mo le toe foʻi mai i le lalolagi.

James Webb Space Telescope - O se va'aiga va'aia o lo'o lumana'i o lo'o fa'atulaga e fa'alauiloa i le 2021, ua fuafuaina e avea ma va'aiga va'aia sili ona malosi na fausia.

Polokalama Artemis - O se polokalame NASA e faʻamoemoe e tuʻu le "fafine muamua ma le isi tamaloa" i luga o le Moon i le 2024.

