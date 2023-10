Le Matafaioi a Savili i le Liuese o Lau Aisa i Greenland ma Antarctica

By

Ua maua e le au su'esu'e i le Iunivesite o Kalefonia, Irvine ma Utrecht University ua liusuavai le aisa i luga o Greenland i se fua faatupulaia i le tele o tausaga talu ai, ae o le tulaga i Antarctica ua agai i le isi itu. Mo se suʻesuʻega na lomia i le American Geophysical Union journal Geophysical Research Letters, na taulaʻi atu ai saienitisi i le matafaioi a Foehn ma matagi katabatic, faʻafefe o lalo e aumaia ai le mafanafana ma le vevela o le ea e fesoʻotaʻi ma glaciers. Na latou iloa o le liusuavai o le aisa i Greenland e fesoʻotaʻi ma nei matagi ua faʻateleina i le sili atu i le 10% i le 20 tausaga talu ai, ae o le aʻafiaga o matagi i luga o le Anetatika ua faʻaititia i le 32%.

O su'esu'ega na fa'aalia ai o matagi i lalo e nafa ma le tele o le aisa liusuavai i itu uma e lua. O le liusuavai o le aisa i luga ole laiga e mafua ai le tafe mai o le vai ma le fata aisa, faateleina ai le tafe atu o le vai fou i le sami ma saofagā i le siisii ​​o le suasami. Ae ui i lea, o amioga o le vevela o le lalolagi i le itu i matu ma le itu i Saute na mafua ai le eseesega o taunuuga i Greenland ma Antarctica.

I Greenland, ua atili ai ona liusuavai e le matagi ona o le mafanafana o le motu, ma ua lava le la e liusuavai ai le aisa. O le tu'ufa'atasiga o le 10% o le fa'atupulaia o le liusua o le matagi ma le vevela o le ea ua i'u ai i le 34% o le si'itia o le aofa'i o le aisa liusuavai. Ua fa'ailoa e le au tusitala lenei fa'ai'uga, i se vaega, i le fa'aosoina o le vevela o le lalolagi i le North Atlantic Oscillation, lea na aumaia ai le ea mafanafana i Greenland ma isi eria Arctic.

I le isi itu, o le aofa'i o le liusuavai o le Anetatika ua fa'aitiitia e tusa ma le 15% talu mai le 2000. Peita'i, o le fa'aitiitiga e mafua ona o le fa'aitiitia o le 32% o le liusuavai o le matagi i lalo i le Antarctic Peninsula, lea ua pa'u'u ai fata aisa vaivai e lua. O le fa'aauauina o le toe fa'aleleia o le pu o le osone i le Antarctic, na maua i le 1980s, e fesoasoani mo sina taimi e fa'amama ai le fogā'ele'ele mai le liusuavai atili.

O lo'o fa'amamafaina e le au su'esu'e le taua o le mata'ituina ma le fa'ata'ita'iina o le liusuavai o le aisa i Greenland ma Antarctica, fa'apea fo'i ma le su'esu'eina o le va o le matagi ma le aisa i le tulaga o suiga o le tau. Latou te faʻamoemoe o lenei suʻesuʻega o le a fesoasoani i le faʻamalosia o faʻataʻitaʻiga o le lalolagi o loʻo faʻaaogaina i le saienisi o le tau.

O lenei suʻesuʻega na faia e tagata suʻesuʻe mai le Iunivesite o Kalefonia, Irvine ma Utrecht University, faʻatasi ai ma le lagolago tau tupe mai le US Department of Energy, National Science Foundation, ma le Netherlands Organization for Scientific Research.

Punaoa: Iunivesite o Kalefonia, Irvine ma Utrecht Iunivesite