O le Fa'atagaga Fa'afinau a le FDA o Vailaau Fa'asaina e Fa'atupuina ai popolega

O se fa'ai'uga talu ai nei a le US Food and Drug Administration (FDA) e fa'anatinati le fa'atagaina o le antipsychotic drug brexpiprazole (Rexulti) mo tagata matutua ma'i tu'ufua ua fa'atupu ai le finauga. E ui lava ina la'ititi fa'amanuiaga ile falema'i ma le fa'atupula'ia o le a'afiaga o le oti e feso'ota'i ma le vaila'au, o atugaluga ua laga e uiga i tulaga fa'amaonia a le FDA ma le a'afiaga o fa'atauga fa'apisinisi i vaega o lo'o fautuaina tagata ma'i.

O su'esu'ega ile paleni fa'aleagaina-manuia a Rexulti e tula'i mai ai ni fesili ogaoga. O le vailaʻau e leʻi faʻaalia se togafitiga taua i le taimi o suʻega ma na maua e fesoʻotaʻi ma le maualuga o le lamatiaga o le oti. Ae ui i lea, ua avea Rexulti ma uluai antipsychotic ua faamaonia e le FDA e togafitia ai le vevesi i tagata matutua e maua i le tuinanau.

O se tasi o atugaluga tele o loo siomia ai lenei faaiuga o le manuia tau tupe e ono aumaia i kamupani fualaau faasaina. Faatasi ai ma le tau e tusa ma le $1,400 i le masina, o Rexulti's makers, Otsuka ma Lundbeck, o loʻo faʻamoemoeina se $1 piliona faaopoopo i faʻatauga faʻaletausaga. Fai mai le tusitala suʻesuʻe Robert Whitaker e iai ni fesili ogaoga e uiga i le paleni o le afaina-manuia o lenei vailaʻau i se pepa talu ai nei na lomia i le BMJ.

O le fa'atagaga a Rexulti e mafai fo'i ona toe fa'afo'i tausaga o taumafaiga a le US Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) e fa'aitiitia ai le fa'aogaina o vaila'au fa'ama'i i fale tausi fale. O le vailaʻau o loʻo tauaveina se "faʻaaliga faʻapipiʻi," o le ituaiga o lapataiga sili ona ogaoga a le FDA, e uiga i le faʻateleina o le lamatiaga o le oti. O faʻataʻitaʻiga e tolu aʻo leʻi faʻatagaina na faʻaalia ai o le maliu e fa taimi maualuga atu ia i latou na tuʻuina atu brexpiprazole pe a faʻatusatusa i latou na tuʻuina atu se placebo.

Na faaalia e le tagata suʻesuʻe o le soifua maloloina o tagata lautele, Nina Zeldes, ona popolega e uiga i le faʻatagaina, ma fai mai "o nai faʻamanuiaga laiti e le sili atu i popolega ogaoga o le saogalemu." Na taʻua foi e Polofesa Lon Schneider i le Iunivesite o Kalefonia i Saute o taunuuga o suʻega brexpiprazole e tutusa ma faʻataʻitaʻiga muamua o antipsychotics i tagata maʻi o Alzheimer.

O lo'o iai atugaluga e fa'apea o tulaga fa'amaonia a le FDA o lo'o iai nei e ono la'ititi ifo nai lo le 20 tausaga talu ai. O vaega faʻapitoa mo tagata maʻi, e pei o le Alliance for Aging Research and Leaders Engage on Alzheimer's Research (LEAD), ua lagolagoina le faʻatagaina o le brexpiprazole. Ae ui i lea, e taua le matauina o nisi o nei vaega o loʻo maua tupe mai kamupani vailaʻau, e aofia ai i latou o loʻo aʻafia i le gaosiga o le Rexulti.

O le fa'ai'uga a le FDA ua tula'i mai ai ni fesili e uiga i le a'afiaga o aia fa'apisinisi i fa'atagaga o vaila'au ma le mana'omia o se faiga su'esu'e malosi. O taumafaiga faifaipea a le CMS e faʻaitiitia ai faʻatonuga antipsychotic e le manaʻomia i fale tausi maʻi e ono feteʻenaʻi ma taumafaiga tau maketi e ono mulimulitaʻia le faʻatagaina o le brexpiprazole.

