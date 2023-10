Su'esu'eina le Matafaioi a Faiga Fa'afou i le Fa'atulagaina o le Lumana'i ole AI-Enabled Engineering Biology

O tagata suʻesuʻe mai le Manchester Institute of Innovation Research (MIoIR) i le AMBS na faia talu ai nei se suʻesuʻega ua faʻaigoaina "Innovation Intermediaries at the Convergence of Digital Technologies, Sustainability, and Governance: A Case Study of AI-Enabled Engineering Biology," lea e suʻesuʻeina ai le taua tele. o faufautua fou i le faʻamalosia o faʻalapotopotoga faʻanatura fou.

O le suʻesuʻega o loʻo taulaʻi i le faʻalauiloaina o le AI-enabled engineering biology (AI-EB) ma ona aʻafiaga i le numera numera. O lenei tuufaatasiga o tekinolosi ua laga ai e le gata o fesili faasaienitisi ae faapea foi popolega tau amio, agafesootai, ma le tamaoaiga. Ina ia faʻatalanoaina nei faʻafitauli faigata, na galulue ai le au suʻesuʻe ma paaga eseese o loʻo aʻafia loloto i le malo faʻafouina AI-EB.

O le 'autu o lenei su'esu'ega o le su'esu'ega lea pe fa'afefea ona fa'atatau e le au faufautua fou, tagata autu i le fa'alapotopotoga fa'anatura fou, fa'amoemoega fa'ale-agafesootai ma le si'osi'omaga fa'atasi ma sini tau tamaoaiga. E ui ina fa'amalosia e ta'iala fa'afouga fa'atatau i lenei paleni, ua fa'ailoa mai i fa'amatalaga e fa'apea, o lo'o fa'ailoa mai e tagata faufautua fa'afouga i le matātā o fa'ainisinia biology e fa'amuamua le fa'atupuina fa'aleaganu'u ma auala fa'apisinisi.

O le suʻesuʻega e faʻamoemoe e iai se aafiaga taua i le atinaʻeina o faʻasalalauga fou ma le puleaina o suʻesuʻega i totonu ole vaega ole AI-EB. Fai mai le au tusitala, o se faiga faʻapitoa e manatu uma i aʻafiaga lautele ma le siosiomaga o AI-EB, faʻaopoopo i faʻatauga, e taua tele i le faʻaogaina atoatoa o le gafatia o lenei tekonolosi faʻalauiloa.

O lenei suʻesuʻega e faʻamalamalamaina ai le taua o faʻasalalauga fou i le faʻatulagaina o le lumanaʻi o le biology faʻainisinia AI. O lo'o fa'amamafaina ai le mana'omia o se faiga fa'apitoa e fa'apaleni ai le tamaoaiga, agafesootai, ma le si'osi'omaga ina ia fa'ateleina le manuia o lenei suiga fa'atekonolosi.

Punaoa: Claire Holland et al, Faiga fa'afoma'i fa'avaitaimi i le fa'atasia o tekonolosi fa'atekinolosi, fa'atumauina, ma pulega: O se fa'ata'ita'iga su'esu'ega ole biology fa'ainisinia fa'aogaina AI, Technovation (2023). DOI: 10.1016/j.technovation.2023.102875 (Iunivesite o Manaseta)