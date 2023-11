Le Malaga a le CubeSats: Metotia Tala Fa'ata'ita'i mo le tulaueleele i luga ole Asteroid

O le tausaga mai le taimi nei, o le European Space Agency (ESA) ua sauni e faʻalauiloa le misiona a Hera, lea o le a avea ma vaʻa vaalele lona lua a tagata e suʻesuʻe le asteroid Didymos. A o le NASA's DART misiona na paʻu muamua i le Didymos 'moonlet Dimorphos, o Hera e faʻamoemoe e suʻesuʻe le aʻafiaga o le lua na totoe ma faʻamalamalamaina le puipuiga o le paneta mai asteroids.

I le avea ai o se vaega o le ESA's Planetary Defense program, o le misiona autu a Hera o le suʻesuʻeina lea o aʻafiaga o le DART misiona i luga o Dimorphos ma Didymos, fesoasoani i saienitisi e aʻoaʻo atili e uiga i le faʻalavelaveina o faʻamataʻu asteroid i le lalolagi. E le gata i lea, o Hera o se misiona faʻataʻitaʻiga tekonolosi, faʻalauiloaina se auala tulaga ese e taʻua o Robust Ballistic Landings.

O le tulaueleele i luga o se asteroid taamilo ma sina kalave e tele ni luitau. CubeSats, Milani ma Juventus, e tusa ma le 12 kilokalama taʻitasi, o le a faʻatasi ma Hera ma faʻaoga a latou meafaifaʻaili e faʻaleleia ai le suʻesuʻega o le binary asteroid. O nei meafaifaaili e aofia ai se spectrometer, se thermogravimeter mo le suʻeina o volatiles ma organics, se radar mo le suʻesuʻeina o totonu o le Dimorphos, ma le gravimeter. O mea pu'eata ma masini leitio o le a fesoasoani fo'i i le fa'agasologa o su'ega, lea e fa'amoemoe e tusa ma le ono masina.

I le faaiuga o la latou misiona, ua fuafua Milani ma Juventus e taumafai e tulaueleele i Dimorphos. O se pepa talu ai nei a le tusitala taʻitaʻi o Iosto Fodde mai le Iunivesite o Glasgow ua faaulutalaina "Design and Analysis of Robust Ballistic Landings on the Secondary of a Binary Asteroid" o loʻo tuʻuina mai ai se auala fou mo le CubeSats e ausia ai se tulaueleele manuia.

O le Robust Ballistic Landing o lo'o fa'asino i se faiga fa'asolo e le fa'amalo. E ala i le fa'aaogaina o le Chebyshev interpolation (NCI) auala e le fa'alavelave, e fa'atatau e le CubeSats le fua faatatau o le tuputupu a'e o setete talafeagai i le taimi. E fesoasoani lea i le taofiofia o le saosaoa ma tulimanu o a'afiaga, fa'alelei le ala e tulaueleele ai. O le taunuuga o le 20% o le faʻatupulaia o le manuia o le tulaueleele ma o se faʻaititia tele o tulagavae faʻatusatusa i auala masani.

E ui o misiona lavelave ma taugata e pei o le NASA's OSIRIS-REx ua faʻamaonia ai le taua o le toe foʻi mai o faʻataʻitaʻiga asteroid i le lalolagi, o tusitala o le pepa o loʻo faʻamamafaina o le tulaʻi mai o vaʻa vaalele i luga o asteroids e maua mai ai faʻamatalaga faasaienisi taua. O nei tulaueleele e maua ai faʻamatalaga i totonu o le fausaga o totonu ma meafaitino o asteroids aʻo faʻatagaina fua i totonu.

Faatasi ai ma le misiona a Hera o loʻo lumanaʻi ma le taumafaiga a le CubeSats i luga o le eleele, ua fiafia saienitisi ma inisinia e uiga i le alualu i luma o le suʻesuʻega asteroid. O le fa'aleleia atili o le tulaga manuia o le tulaueleele o lo'o ofoina mai e le Robust Ballistic Landing method e tatala ai faitoto'a mo misiona i le lumana'i ma fa'alautele ai lo tatou malamalama i nei mea fa'alelagi.

