Setete Fou o Electrons i masima liusua e mafai ona afaina ai le faatinoga o Reactors fau-masima.

By

Ua iloa e saienitisi e mafai e le eletise ona fausia ni tulaga ma'oti se tolu pe a fegalegaleai ma masima liusuavai, o se sailiga e mafai ona i ai ni aafiaga mo le fa'atinoina o masini fa'asuavai masima. O tagata suʻesuʻe mai le Oak Ridge National Laboratory ma le Iunivesite o Iowa na faʻataʻitaʻiina le faʻaofiina o le tele o le eletise i le masima zinc chloride masima ma matauina ni faʻaaliga se tolu. I se tasi o faʻataʻitaʻiga, o le eletise e avea ma vaega o se mole mole faʻatasi ma ni ion zinc e lua. I le isi, o le electron localizes i luga o se tasi zinc ion. I le fa'ata'ita'iga lona tolu, o lo'o fa'asalalauina fa'asalalau le eletise i luga o le tele o ion masima.

O lo'o fa'atalanoaina masini fa'aola faaniukilia i le lumana'i, ma malamalama pe fa'afefea ona a'afia le fa'avevela i amioga a masima liusua e taua tele. O lenei suʻesuʻega e faʻamalamalamaina ai fegalegaleaiga i le va o electrons ma masima pe a faʻaalia i le maualuga o le radiation. Na maua e le au suʻesuʻe e mafai e le eletise ona faʻafaigofie le faʻavaeina o ituaiga eseese, e aofia ai le zinc dimers ma monomers, pe faʻaumatia. O nei su'esu'ega muamua e tula'i mai ai ni fesili e uiga i isi meaola e mafai ona fa'atupuina i taimi uumi ma pe fa'afefea ona latou tali atu i eletise ma masima.

O lenei suʻesuʻega o se vaega o le DOE's Molten Salts in Extreme Environments Energy Frontier Research Center (MSEE EFRC) ma ua lomia i le Journal of Physical Chemistry B. O loʻo galulue le 'au e faʻamaonia isi ituaiga o gaioiga faʻataʻitaʻiga. O le suʻesuʻega e maua ai faʻamatalaga taua i le auala e fegalegaleai ai electrons ma masima liusua, ae o loʻo iai pea nisi mea e suʻesuʻe. O su'esu'ega i le lumana'i ole a su'esu'eina isi faiga masima ma a'afiaga ole fa'avevela ile masima liusuava.

Punavai: Oak Ridge National Laboratory