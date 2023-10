Metotia Fou Fausiaina e Pulea Electron Flow i Quantum Materials

By

O tagata suʻesuʻe mai le Setete o Penn ua ​​fausia se auala eletise e pulea ai le faʻaogaina o le eletise i mea faʻatau, e ono taʻitaʻia ai le alualu i luma i masini eletise ma komepiuta quantum. O le auala na faʻaalia i mea e faʻaalia ai le quantum anomalous Hall (QAH) aafiaga, lea o le tafe o electrons i luga o le pito o se mea e le faʻaumatia le malosi. O lenei aafiaga e tupu i mea e taʻua o QAH insulators, o topological insulators e faʻatautaia le taimi nei i luga o latou pito. Na maua e le au suʻesuʻe o le faʻaaogaina o se pulupulu o loʻo i ai nei i le insulator QAH e mafai ona suia le itu o le tafe eletise. O lenei tomai e pulea le tafe eletise e taua tele mo le faʻamalieina o faʻamatalaga fesiitaiga ma le teuina i tekinolosi faʻatau.

O le auala muamua o le suia o le itu o le tafe eletise e faalagolago i luga o se maneta fafo, e le talafeagai mo masini laiti e pei o smartphones. Ole auala eletise fou e maua ai se fofo sili atu ona faigofie ma lelei. O le au suʻesuʻe na faʻamaonia le QAH insulator e ala i le faʻateleina o le mamafa o le taimi nei, e mafua ai le maualuga o le taimi nei na suia ai le faʻaogaina o le magnetization ma le itu o le felauaiga eletise. O lenei suiga mai le mageta i le fa'aeletoroni fa'aeletoroni i mea quantum e tutusa ma le suiga na tupu i le teuina o manatuaga masani, lea na suia ai maneta i auala fa'aeletoroni i tekinolosi fou.

Na tu'uina atu fo'i e le 'au su'esu'e se fa'amatalaga fa'apitoa o latou metotia. O loʻo latou taulaʻi nei i le taofi o eletise i luga o la latou auala ma faʻaalia le QAH aafiaga i le maualuga o le vevela. O le sini umi o le toe faia o le QAH aafiaga i sili atu tekinolosi talafeagai vevela. O le suʻesuʻega na faʻatupeina e le Army Research Office, le Air Force Office of Scientific Research, ma le National Science Foundation, faʻatasi ai ma le lagolago faaopoopo mai le Materials Research Science and Engineering Center mo Nanoscale Science i Penn State ma le Gordon and Betty Moore Foundation's EPiQS Initiative. .

Punavai: Iunivesite a le Setete o Penn

Faʻamatalaga:

- Quantum anomalous Hall (QAH) aafiaga: O se fa'alavelave e le fa'aumatia ai le malosi o le tafega o eletise i le pito o se mea.

- QAH insulators: Mea e faʻaalia ai le QAH effect, o se ituaiga o insulator topological e naʻo le faʻaogaina o le taimi i luga o latou pito.

– Topological insulator: O se mea e fa'amama ai i totonu ae mafai ona fa'auluina le eletise i luga po'o pito ona o lona fausaga fa'aeletoroni tulaga ese.

punaoa:

- Iunivesite a le Setete o Penn (Leai se URL na tuʻuina atu)