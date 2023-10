Le Suiga Mamanu o El Niño ma le Fa'aofiina o le Walker Switch Mechanism

By

I tausaga talu ai nei, ua faʻateleina le taua o El Niño i vaʻaiga o le tau ma le puleaina o fesuiaiga o le tau o le lalolagi. O le El Niño o le vaega mafanafana o le El Niño-Southern Oscillation (ENSO), e faʻaalia i le mafanafana o vai o le sami i le Pasefika i sasaʻe. I le isi itu, o La Niña o loʻo faʻatusalia le malulu i le itulagi lava e tasi. O nei suiga fa'ata'amilomilo i le vevela o luga o le sami e iai sona a'afiaga tele i fa'asologa o le tau i le lalolagi.

O se suʻesuʻega talu ai nei na faia e le Quaternary Research Group na taʻitaʻia e Christoph Spötl na faʻamoemoe e malamalama i le auala e tali atu ai El Niño i aʻafiaga faʻanatura i taimi uumi. Sa suʻesuʻeina e le au suʻesuʻe ni tupe teu e taʻua o speleothems mai le itu i sautesasae o Alaska, lea na faʻasaoina faʻamaumauga o le tau e 3,500 tausaga. O fa'amaumauga ua fa'ailoa mai ai o le fa'atonutonuina o fa'agasologa ole suiga ole El Niño ua suia talu mai le 1970s, fa'atasi ai ma suiga o le tau na faia e tagata o lo'o iai nei se sao taua.

I se isi suʻesuʻega, na taulaʻi le 'au i le suʻesuʻeina o suiga o le tau i le itu i sautesasae o Alaska mo se vaitaimi umi atu o le 13,500 tausaga. O speleothems na avea ma faamaumauga taua e suʻesuʻe ai le mafuaʻaga o suiga vave o le tau i le vaitau o le aisa. O le mea e ofo ai, o le itu i sautesasae o Alaska na faʻaalia se faʻataʻitaʻiga o le tau e pei o le equatorial Pacific i le faʻaiʻuga o le vaitau o le aisa mulimuli ma le vaitaimi o le Holocene, na luʻitauina ai le "bipolar seesaw mechanism." Nai lo lena, na faʻalauiloaina e le au suʻesuʻe le manatu o le "Walker switch," e mafua mai i suiga i le susulu o le la. O lenei faiga e taitai atu ai i suiga vave o le vevela o le sami i luga o le sami i le Pasefika ekueta, ma iu ai ina aafia ai le tau i latitu maualuluga i matu.

O suʻesuʻega ua faʻaalia ai o gaioiga a tagata o loʻo faia nei se sao taua i le faʻatulagaina o mamanu o El Niño. O suiga o le tau atonu na laasia se tulaga fa'aletonu i le 1970s, ma o'o atu ai i se mamanu tumau El Niño. O le fa'aofiina o le manatu o le "Walker switch" e maua ai se isi fa'amatalaga mo suiga fa'asolopito o le tau, e fa'ailoa ai le lavelave o feso'ota'iga o mea e fa'atupuina ai le malosi o le tau.

O fa'ai'uga o lo'o fa'amamafaina ai le mana'oga mo su'esu'ega faifaipea e fa'aloloto ai lo tatou malamalama i fa'agasologa o le tau. Talu ai e malosi ma lavelave le faiga o le tau o le lalolagi, o su'esu'ega fa'aauau o le a taua tele i le va'aiga ma le puleaina o fesuiaiga o le tau i le lalolagi atoa.

punaoa:

– “Tatalaina o le Tali a le El Niño: Aafiaga Faanatura ua Fausia e le Sosaiete” saunia e Paul Wilcox et al. i Geophysical Research Letters.

– “A Seesaw in the North: Alaskan Climate Shifts Mateʻi Ona Sosootai atu i Equatorial Pacific” saunia e Paul Wilcox et al. i le Innovation Geoscience.