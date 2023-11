O le a le mea moni o loʻo tupu i Betelgeuse: O se Fesoʻotaʻiga Stellar?

O Betelgeuse, o le fetu lanumumu lanumeamata o loʻo nofo i luga o le tauau o Orion le Hunter, o loʻo faʻaalia galu i tausaga talu ai ma le tele o suiga i le susulu. E ui o le toʻatele o loʻo faʻapea o nei suiga o loʻo faʻaalia ai se faʻalavelave faʻafuaseʻi o le supernova, ae o suʻesuʻega fou ua faʻaalia ai se mea e ese ma faʻafefeteina: o se tuʻufaʻatasiga stellar.

O se suʻesuʻega ua faaulutalaina “Betelgeuse as a Merger of a Massive Star with a Companion” na saunia e Sagiv Shiber mai le Matagaluega o Physics and Astronomy i le Louisiana State University, ua maua ai le manatu e faapea, atonu na faaaogā e Betelgeuse se fetu soa laʻitiiti. O lenei a'oa'oga e fa'avae i luga o le malamalama o le tele o fetu tetele o lo'o iai i totonu o faiga fa'avae ma e ono iai nisi fa'atasi i le taimi o lo latou fa'atupuina.

Na fa'ata'ita'iina e le au su'esu'e se tu'ufa'atasiga i le va o le la'ititi la'ititi o le 4 fetu ma le 16 o le la, e tutusa ma le tele o Betelgeuse. O nei faʻataʻitaʻiga na faʻaalia ai aʻo vavalalata fetu ma fefaʻasoaaʻi se teutusi masani, o le fetu laʻititi na iu lava ina tuʻufaʻatasia ma le autu o le helium o le fetu muamua. O lenei faiga na mafua ai le fesuia'iga o le malosi fa'ata'amilomilo ma le vevela, ma ta'ita'i atu ai i se pusi malosi lea e fa'asolo atu i totonu o le teutusi a le fetu muamua. E le gata i lea, o lenei tu'ufa'atasiga e ono mafua ai le gau tele, ma i'u ai i le saosaoa maualuga o le tafe mai le fetu muamua.

O faʻamaoniga e lagolagoina ai lenei faʻatasiga fetu o loʻo taoto i le saoasaoa o le taamilosaga a Betelgeuse, e tusa ma le 5.5 km / sekone, faʻatusatusa i le 2 km / sekone a lo tatou Sun. O suʻesuʻega muamua na faʻaalia ai o le tuʻufaʻatasia i le va o se fetu tele ma se soa maualalo e mafai ona faʻamaonia mo se maualuga maualuga o le taamilosaga. E le gata i lea, o le tuliesea o mea, e tutusa ma polar outflows o loʻo matauina i mergeburst mea na tutupu, e taʻu mai ai o se faʻatasiga atonu na tupu i le taimi ua tuanaʻi o Betelgeuse.

E ui o lenei suʻesuʻega e leʻo faʻamaonia mautinoa na tupu se tuʻufaʻatasiga, ae o loʻo faʻaalia ai se avanoa faʻamalosi. E tele mea e tatau ona aʻoaʻoina e le Astrophysicists e uiga i nei tuʻufaʻatasiga ma o latou aʻafiaga mo le evolusione fetu. Faʻaleleia auala ma meafaigaluega e manaʻomia e malamalama atoatoa ai i nei mea tutupu, o latou matafaioi i le faʻatulagaina o le vaʻaia o le astrophysical transient landscape, ma meatotino a supernova progenitors.

I le faaiuga, o suiga talu ai nei i le susulu o Betelgeuse e foliga mai e le mafai ona fesoʻotaʻi saʻo i se fefiloi fetu, ae o le manatu o Betelgeuse o loʻo faʻaaogaina se fetu soa laʻititi e maua ai se vaaiga fou i le mea e ono tupu i lenei supergiant enigmatic. A o fa'aauau pea ona tatou su'esu'e loloto i le fisiki o fetufa'atasiga o fetu, o le a tatou maua ni fa'amatalaga taua i le fa'atupuina o fetu tetele ma mea fa'alelesitila e fa'atusaina ai lo tatou atulaulau.

FAQ

Q: O le a le tu'ufa'atasiga fetu?



A: E tupu le tu'ufa'atasiga fetū pe a fa'alatalata fa'atasi fetu e lua i se faiga fa'alua e tu'u fa'atasi, e i'u ai i le fesuia'iga o le malosi ma le tele o le gau.

F: E mafai ona avea suiga talu ai nei i le susulu o Betelgeuse o se faailoga o se supernova lata mai?



A: Leai, o le fesuisuia'i o le malamalama e sili atu ona mafua ona o ao pefu ma le pa'i masani o le fetu nai lo le pa o le supernova.

F: Na fa'apefea ona su'esu'eina e le au su'esu'e le avanoa e tu'u fa'atasi ai i Betelgeuse?



A: Na fa'ata'ita'i e le au su'esu'e se tu'ufa'atasiga i le va o fetu ma le tele e pei o le mamafa o Betelgeuse ma sa'ili'ili le fa'atupuina o le malosi ma le fesuiaiga o le malosi.

F: E iai se fa'amaoniga mautu o se tu'ufa'atasiga i le taimi ua tuana'i a Betelgeuse?



A: E ui e leai se faʻamaoniga tuusaʻo, o le saoasaoa o le suiga o Betelgeuse ma le faʻateʻaina o meafaitino e ogatusa ma mea na matauina i le taimi o fefiloi fetu.

F: O a ni a'afiaga o le tu'ufa'atasiga fa'apitoa i le evolusione a Betelgeuse?



A: O le tu'ufa'atasiga i le taimi ua tuana'i a Betelgeuse o le a le fa'alavelaveina ai lona fa'atupuina i se lanu mumu, ae e mafai ona saofagā i lona saoasaoa o le ta'amilosaga ma le fa'ate'aina o mea e ala atu i polar outflows.