Se Va'aiga i le Lalolagi Mata'utia o Aniva Pogisa

O mea pogisa, o se mea lilo ma e le mafai ona iloa e fausia ai se vaega taua o lo tatou atulaulau, o loʻo faʻaauau pea ona faʻafiafia tagata suʻesuʻe fetu. A'o tumau pea le le mata'ituina, o fa'ata'ita'iga fa'asaienisi o lo'o fautua mai ai o mea pogisa e aofia ai le 26% o le vateatea, e sili atu nai lo le aofa'i o mea masani tatou te va'aia.

I le sailiga ina ia malamalama i mealilo o le atulaulau, ua fetaiaʻi tagata suʻesuʻe i fetu ma aniva o latou fatuga e sili ona pogisa. O se tasi o ia mea na maua o le Dragonfly 44 Ultra Diffuse Galaxy (UDG) i le 2016. E ui lava i lona tele e faʻatusatusa i la tatou Milky Way, o le leai o ni fetu pupula ma le fausaga masani o galactic faʻaalia i le puleʻaga o mea pogisa i totonu o lenei aniva enigmatic.

Ua maua foʻi e saienitisi “aniva latalata i le pogisa,” lea e lē o toe pogisa atoa. O nei aniva e itiiti le malamalama ma o lo'o i ai se aofaiga tele o mea pogisa. I se fa'aaliga fa'atosina, atonu na fa'ailoa talu ai nei e le au su'esu'e le aniva aupito tele lata-pogisa e o'o mai i le taimi nei.

Ua faaigoaina o le “Nube” galaxy, o lenei tino selesitila e tusa ma le 10 piliona tausaga le matua. O lona mauaina na maua mai i se auiliiliga o faʻamaumauga na aoina e le IAC Stripe 82 Legacy Project, lea na taulaʻi i se vaega patino o le lagi na faʻaalia e le SDSS Telescope. O le a le mea e vaʻaia ai Nube o lona afa-mass radius mataʻina o le 22,500 malamalama tausaga, faʻatolu taimi sili atu nai lo le averesi UDG.

E le gata i lea, o le Nube galaxy o loʻo faʻaalia ai se tulaga maualalo maualalo o faʻamalama mataʻutia, e mafua ai le susulu o luga ole 26.75 mag/arcsec2. Ina ia faʻaalia lenei mea, o UDG masani, lea ua uma ona vaʻaia i totonu o aniva sili ona vaivai i le vateatea vaʻaia, e iai le susulu o luga e faʻasefulu taimi e sili atu ai le susulu. O le mea moni, o mea lagi loloto i luga a'e o le 22 mag/arcsec ua fa'ailoaina e vaivai, ma le lagi pogisa atoa e fua ile malamalama ole 21.8 mag/arcsec.

Faatasi ai ma le tele o fetu e tusa ma le 390 miliona taimi o lo tatou La, Nube e paʻu pe a faʻatusatusa i le susulu o le Milky Way. Ae ui i lea, e taua le maitauina e oʻo lava i UDG masani e aofia ai naʻo le 1% le tele o fetu e pei o le tatou galaxy fale, ma faʻatusatusa ai ituaiga e lua o galaxies e fai si le talafeagai.

O le mauaina o le Nube galaxy ua faaosofia ai talanoaga mataʻina i le va o saienitisi e uiga i lona tupuaga ma mea uiga ese. O lona natura uiga ese o se taunuuga o lona fausiaina, pe na iai se mea na suia mulimuli ane? O le lumanaʻi o loʻo iai ni faʻamoemoega fiafia mo le faʻamalamalamaina o le faʻalavelave o nei aniva pogisa.

Fesili e masani ona fesiligia (Fesili)

Q: O le a le mea pogisa?

A: O mea pogisa o se ituaiga o mea e le fa'aolaina, mitiia, pe atagia ai le malamalama, e le mafai ai ona iloa ma le mafai ona iloa e ala i tu ma aga masani. E talitonuina e tusa ma le 26% o le atulaulau.

Q: O le a le aniva latalata i le pogisa?

A: O le aniva latalata i le pogisa e faasino i se aniva e itiiti lona malamalama ma o loʻo i ai se aofaiga tele o mea pogisa. O nei aniva e le pogisa atoa ae ua latalata i le ausia o lena faauigaga.

Q: Na faapefea ona maua le aniva Nube?

A: O le Nube galaxy na iloa e ala i se auiliiliga o faʻamaumauga mai le IAC Stripe 82 Legacy Project. O le poloketi na taulaʻi i se vaega patino o le lagi na faʻataʻitaʻiina e le SDSS Telescope.

F: E fa'apefea ona fa'atusatusa le aniva Nube i le Milky Way?

A: O le aniva Nube e iai le tele o fetu e tusa ma le 390 miliona taimi o lo tatou La, a'o le Milky Way e tusa ma le 3,800 taimi e sili atu le tele. Ae ui i lea, o le faʻatusatusaina o ia mea e lua e luʻitau talu ai e oʻo lava i UDG masani e sili atu le laʻititi o fetu nai lo le Milky Way.

F: O le a le uiga o le mauaina o aniva pogisa?

A: O le mauaina o aniva pogisa ua tula'i mai ai ni fesili mata'ina e uiga i le amataga ma le natura o ia tino faaselesitila. E maofa saienitisi pe na aliaʻe a latou mea uiga ese i le taimi o le faʻavaeina pe na mafua mai i mea na tutupu mulimuli ane.