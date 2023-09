O Tuagaa'a o Crocodilians's' Crecodilian's Old Ages Lemu

By

O se suʻesuʻega fou na lomia i le Current Biology na faʻaalia ai o tuaa o le korokotaila anamua, e taʻua o crocodylomorphs, na sili atu le faʻagesegese ona tuputupu aʻe pe a faʻatusatusa i isi meaola tetele e pei o tainasoa. Na suʻesuʻeina e le au suʻesuʻe le fausaga i totonu o ponaivi mai le 200 miliona tausaga le matua o crocodylomorphs na maua i Aferika i Saute ma iloa ai o lo latou tuputupu aʻe e tutusa ma a latou fanau i aso nei. E lu'itauina ai le talitonuga o lo'o iai e fa'apea o le fa'agesegese o le tuputupu a'e o korokotaila o lo'o ola ona o lo latou ola nofonofo, semiaquatic.

O le suʻesuʻega foʻi na suʻesuʻeina ai togavao o se tupuaga crocodilian fou faatoa maua na ola i le 210 miliona tausaga talu ai. O nei fossil na maua i le nuu o Qhemegha, Aferika i Saute. E ala i le suʻesuʻeina o uiga o nei ponaivi anamua, e pei o le tuputupu aʻe faaletausaga ma le ponaivi, na iloa ai e le au suʻesuʻe o le ituaiga fou na tupu telegese nai lo isi meaola tele o lona taimi. Na latou iloa foi o lenei taʻiala faʻagesegese o le tuputupu aʻe na faʻaauau pea i le taimi o le evolusione o crocodylomorphs, faʻatasi ai ma le tele o meaola lata mai na faʻateleina le tuputupu aʻe.

O le mea e malie ai, o loʻo fautua mai le au suʻesuʻe o le faʻagesegese o le tuputupu aʻe o loʻo i ai se sao taua i le ola o crocodylomorphs i le taimi o le faʻaumatiaga tele i le faaiuga o le Triassic Period. E ui o le tainasoa e manatu na sao mai le faʻaumatia e ala i le tuputupu aʻe vave, o crocodylomorphs e faʻagesegese le tuputupu aʻe na mafai ona ola ma olaola pe a uma le mea na tupu. O lenei eseesega tele i fuafuaga tuputupu aʻe na iʻu ai i le eseesega o crocodilians ma manulele, o latou aiga vavalalata.

O nei su'esu'ega o lo'o maua ai fa'amatalaga i le tala fa'asolosolo o crocodilians ma fa'amalamalamaina ai mea na mafua ai lo latou tuputupu a'e. O isi su'esu'ega i lenei matā'upu o le a saofagā i lo tatou malamalama i le fa'afefea ona fetu'una'i ma fa'asolo mai ituaiga eseese i le aluga o taimi.

– “Origons of slow growth on the crocodilian stem lineage” lomia i le Current Biology.

– Iunivesite a Wits

