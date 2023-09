Ituaiga Fou o Superconductors Fausia Tasi Atom i le Taimi

By

Ua faia e le au suʻesuʻe mai le Iunivesite o Zurich se tulaga taua tele i le tulaga o le superconductivity e ala i le faʻatulagaina o atoms tasi i le taimi. O lenei mea mata'utia e mafai ona fa'afouina le atina'eina o meafaitino ma fa'agasolo ai tekonolosi fa'akomepiuta quantum.

I le masani ai, o le topology masani o atoms ua avea ma luʻitau le fatuina o ni aafiaga fou faaletino. Ae ui i lea, o saienitisi i le Iunivesite o Zurich ua mamanuina ma le manuia superconductors e ala i le faʻatulagaina o atoms taʻitasi, ma mafua ai le fausiaina o setete fou o mea.

O le lumanaʻi o mea faʻaeletonika e faʻalagolago i le mauaina o mea faʻapitoa, ma o lenei faʻalavelave e ofoina atu ai le gafatia mo le faʻafouina. E ala i le faʻatoʻilaloina o tapulaʻa o mea faʻalenatura, ua saunia ai e le au suʻesuʻe le auala mo tulaga fou o mataupu i le lumanaʻi faʻaeletonika ma tekonolosi komepiuta.

O le mauaina o mea fou e taua tele mo le atinaʻeina o komepiuta i le lumanaʻi. O lenei lavelave e mafai ona i ai ni aafiaga taua mo le mamanu ma le gaioiga o komepiuta. Mai mea fa'akomepiuta fa'aeletonika i le neuromorphic computing ma quantum computers, o le su'esu'eina o a'afiaga fa'aletino fou o se fa'amalosi malosi lea i tua atu o nei fa'agasologa.

I la latou suʻesuʻega na lolomiina i le Nature Physics, o le au suʻesuʻe mai le Iunivesite o Zurich, i le galulue faʻatasi ma fomaʻi mai le Max Planck Institute of Microstructure Physics i Siamani, na faʻaalia ai se auala fou i le superconductivity. Na latou faia mea mana'omia atom i atom.

Superconductor e sili ona manaia ona o le leai o latou eletise eletise i le maualalo o le vevela. E fa'aaogaina i le tele o komipiuta quantum mo a latou fegalegaleaiga fa'apitoa ma maneta. Ae ui i lea, na o se numera itiiti o superconducting states ua faʻamaonia faʻamaonia i meafaitino. Faatasi ai ma lenei faʻalavelave, na mafai ai e le au suʻesuʻe ona fatuina ni ituaiga fou se lua o le superconductivity.

O lenei mea mata'utia e le gata ina fa'amaonia ai valo'aga a le au foma'i, ae ua tatala ai fo'i avanoa mo le su'esu'eina o tulaga fou o mataupu ma a latou fa'aoga i komepiuta quantum i le lumana'i.

