Feteʻenaʻiga o loʻo siomia ai suʻesuʻega a Didier Raoult: Se Vaʻaiga Vaʻai

O le saienitisi faʻamaʻi faʻamaʻi Farani lauiloa, Didier Raoult, na lauiloa i lana faʻasalalauga o le hydroxychloroquine o se togafitiga faʻapitoa mo le COVID-19, talu ai nei na feagai ma se faʻalavelave ona o le lua o ana pepa na toe faʻafoʻi ona o popolega e uiga i amio. O le toe faʻaaogaina na tupu ina ua uma ona sii aʻe e isi saienitisi fuʻa mumu e uiga i le faitau selau o lomiga na afua mai i le inisitituti suʻesuʻe na taʻitaʻia muamua e Raoult.

O pepa e lua ua toe aveese, ua faaulutalaina "Increased Gut Redox and Depletion of Anaerobic and Methanogenic Prokaryotes in Severe Acute Malnutrition" ma le "Gut Microbiota Alteration is Characterized by a Proteobacteria and Fusobacteria Bloom in Kwashiorkor and a Bacteroidetes Paucity in Marasmus," na lomia faasalalau. i le 2016 ma le 2019, i le faasologa. O nei pepa na aoina pe tusa ma le 160 upusii, e faʻaalia ai lo latou aʻafiaga i totonu o le sosaiete faʻasaienisi.

O faʻasalalauga faʻasalalau, lea na faʻasalalau i le Aso Gafua, na faʻaalia ai le leai o se faʻatagaga talafeagai mai le komiti o amioga i Niger poʻo Senegal, lea na faʻavae ai le au suʻesuʻe. E ui o faʻamatalaga na taʻua ai e leʻi mafai e tusitala ona tuʻuina atu faʻamaumauga talafeagai, o Raoult, o le na le ioe i le toe faʻaaogaina, na nofo filemu i le tali atu i talosaga mo se faʻamatalaga.

O atugaluga fa'ale-aganu'u o lo'o si'omia ai le galuega a Raoult na muamua fa'ailoa mai e tagata fa'aoga mataala PubPeer, e aofia ai ma le tagata su'esu'e Elisabeth Bik. O Bik, o ia na muai faailoa atu popolega faapena i le tele o pepa a Raoult, na feagai ma le faʻalavelave ma faʻamataʻu faaletulafono ona o ana taumafaiga e faʻamalamalamaina le ono solia o amioga.

O le mea moni, o pepa e lua ua toe faʻaaogaina o se vaega o le tele o suʻesuʻega mai le Institut Hospitalo-Universitaire Méditerranée Infection (IHU-MI) i Marseille, Farani, lea na mafua ai masalosaloga ona o le faʻaaogaina o le numera faʻamaonia tutusa e ui lava i le suʻesuʻeina o mataupu eseese, fa'ata'ita'iga, ma atunu'u. Na logoina e le au faitio Lipoti Faasaienisi ma isi api talaaga o latou popolega i le taumafanafana o le 2022 ae leai se tali.

Mafaufau i le ogaoga o tuuaiga, o le tagata lomitusi PLOS na faailogaina le lata i le 50 pepa e Raoult i faʻamatalaga o popolega ma amata ai se suʻesuʻega tele i faʻamatalaga faʻamaonia o amioga. Peita'i, o fa'ai'uga mulimuli e uiga i nei su'esu'ega e le'o fa'amoemoeina mo se isi tausaga.

I le 2021, na litaea ai Raoult e avea ma faatonu o le IHU-MI ina ua maeʻa se asiasiga a le French National Agency for the Safety of Medicines and Health Products. O le asiasiga na fa'aalia ai le tele o fa'aletonu ma le le usita'ia o ta'iala o lo'o pulea ai su'esu'ega e a'afia ai tagata soifua.

A'o feeseesea'iga ma fa'ate'a e mafai ona fa'asalaina ai le fa'amaoni o su'esu'ega fa'asaienisi, ae fa'ailoa mai ai fo'i le taua o le va'ava'ai lelei ma le usita'ia o tulaga fa'avae. O le fa'ailoaina o ia tulaga e fa'amalosia ai le mataala i totonu o le sosaiete fa'asaienisi ma fa'amamafaina le mana'omia o le su'esu'eina faifaipea ina ia mautinoa ai le maualuga o tulaga fa'atatau ile su'esu'ega.

Fesili e masani ona fesiligia (Fesili)

Q: O a popolega autu e uiga i pepa a Didier Raoult?

A: O le popolega autu o le leai o se faʻamaoniga talafeagai mo suʻesuʻega na faia i Niger poʻo Senegal, lea na faʻavae ai tagata auai.

F: O ai na fa'atupuina atugaluga e uiga i pepa a Raoult?

A: O atugaluga e uiga i pepa a Raoult na faailoa atu i tagata lautele e tagata mataala PubPeer, aemaise lava tagata sailiili Elisabeth Bik.

F: O le a le gaioiga na faia e le tagata lomitusi PLOS e uiga i pepa a Raoult?

A: Ua makaina e le PLOS le lata i le 50 o pepa a Raoult i faʻamatalaga o popolega ma amataina se suʻesuʻega i faʻamatalaga faʻatagaina o amioga. O le su'esu'ega o lo'o fa'amoemoe e toe fa'amae'a le isi tausaga.

Q: Aisea na litaea ai Didier Raoult e avea ma faatonu o le IHU-MI?

A: Na litaea Raoult e avea ma faatonu o le IHU-MI ina ua maeʻa se asiasiga a le French National Agency for the Safety of Medicines and Health Products, lea na faʻaalia ai ni faaletonu matuia ma le le tausisia o tulafono faatonutonu e pulea ai suʻesuʻega e aofia ai tagata soifua.