Selule o Tagata e mulimuli i se Mamanu o le Lapopoa ma le Faitau

I se suʻesuʻega talu ai nei na lomia i le Proceedings of the National Academy of Sciences, na maua ai e tagata suʻesuʻe mai le Iunivesite o McGill se mamanu mataʻina i sela o le tagata e foliga mai o loʻo mulimulitaʻi i le tutusa o le numera o le tino atoa. O le su'esu'ega o lo'o fa'aalia ai se feso'ota'iga fete'ena'i i le va o le tele o le sela ma le faitau, e fa'ailoa mai ai se fefa'ataua'iga i le va o nei fesuiaiga.

Ole tele ma le faitau ole sela e iai sona sao taua ile tuputupu a'e ma galuega ole tino ole tagata. Ae ui i lea, e oʻo mai i le taimi nei, e leai se suʻesuʻega atoatoa na suʻesuʻeina le sootaga i le va o nei mea i le tino atoa o le tagata. Ina ia fa'atumuina lenei avanoa, na tuufaatasia ai e le au su'esu'e fa'amaumauga mai le sili atu i le 1,500 fa'asalalau fa'asalalau e fatu ai se fa'amaumauga au'ili'ili o le tele o sela ma faitau i ituaiga sela tetele.

O mea na maua i le su'esu'ega ua fa'aalia ai a fa'atupula'ia le tele o sela, e fa'aitiitia fo'i le aofa'i o sela, ma le isi itu. O lona uiga o sela o lo'o i totonu o se vasega lapopo'a tu'ufa'atasia e tutusa le sao i le aofa'i o le biomass feavea'i a le tino. O le sootaga i le va o le tele o le sela ma le faitau e tumau moni i luga o ituaiga sela eseese ma vasega lapopoa, e faʻaalia ai se mamanu faifaipea o le homeostasis.

Ua fuafuaina e le au suʻesuʻe o le tane e tusa ma le 36 trillion sela i totonu o latou tino, aʻo fafine e tusa ma le 28 trillion sela, ma le sefulu tausaga le matua e tusa ma le 17 trillion sela. O le tufaina o le biomass sela e pulea e maso ma ga'o sela, ae o sela mumu, platelets, ma sela pa'epa'e ei ai se aafiaga taua i le faitau cell.

O le mea e mata'ina ai, o ituaiga sela ta'itasi o lo'o fa'atumauina le lapopo'a fa'apitoa e tumau le tutusa i le atina'eina o se tagata. O lenei fa'ata'ita'iga o lo'o fa'atutusa i ituaiga o meaola mama, e fa'ailoa mai ai se fa'avae autu o le biology cell.

I le aotelega, o lenei suʻesuʻega e faʻamalamalamaina le vaʻaiga lavelave i le va o le tele o sela ma le faitau i totonu o le tino o le tagata. O su'esu'ega e maua ai fa'amatalaga taua i le atina'eina ma le fa'agaioiga o sela, ma tatala ai avanoa fou mo su'esu'ega atili i le tulaga o le biology.

