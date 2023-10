O le Polokalama Tolu-Matū Totolaau a Saina (TNAP), ua lauiloa foi o le “Great Green Wall,” ua faamanuiaina i le tetee atu i le toafa ma le faaleleia o le siosiomaga. O se suʻesuʻega talu ai nei na lomia i le Ecological Processes na faia e saienitisi Saina mai le Institute of Applied Ecology of the Chinese Academy of Sciences ua faʻaalia ai o le TNAP ua faʻatupuina foi le tele o le kaponi.

O le TNAP, na amataina i le 1978, o le poloketi sili ona tele o le toe faʻaleleia o le siʻosiʻomaga i le lalolagi atoa ma faʻasalalau atu i itu matutu ma semi-matutu o sasaʻe, matu-totototonu, ma matu sisifo o Saina. I le faʻaaogaina o ata vaʻaia mamao, faʻapea foʻi ma suʻesuʻega o fanua ma faʻamaumauga o suʻesuʻega o vaomatua a le atunuʻu, na faʻatatauina e le au suʻesuʻe le siʻitia o faʻaputu kaponi i biomass, palapala, ma le "carbon effect," lea e faʻatatau i le faʻaogaina o le carbon e mafua mai i le faʻaitiitia o le palapala palapala ona o le totoina o laau. .

O le suʻesuʻega na maua ai le aofaʻi o vaomatua i nofoaga o le TNAP na faʻatupulaia mai le tusa ma le 221,000 kilomita faatafafa i le 1978 i le tusa ma le 379,000 sikuea kilomita i le 2017. I le fa sefulu tausaga talu ai, ua saofagā ai le TNAP i se kaponi e 47.06 miliona tone o le kaponi i le tasi. tausaga. E le gata i lea, o le gaogao kaponi i luga o le eleele ma lalo ole eleele na siitia mai le 0.843 piliona tone i le 1978 i le 2.08 piliona tone i le 2017.

O lo'o fa'ailoa mai e le au su'esu'e le taua o le "carbon effect o le si'osi'omaga," lea e tusa ma le 16% o le aofa'i o le fa'aputuga o le kaponi. O lo'o fa'ailoa mai ai o a'afiaga o le si'osi'omaga e iai sona sao taua i le fuafuaina o le tufatufaina atu o fa'asoa kaponi i vaomatua puipuia. O lo'o fa'amamafaina e le su'esu'ega e fa'apea, pe a fuaina le kaponi magoto ma le atina'eina o fa'ata'ita'iga e feso'ota'i ma le kaponi, e le tatau ona fa'agaloina le fa'aogaina o le carbon sequestration mai a'afiaga fa'anatura o le togavao.

O lenei su'esu'ega o lo'o tu'uina atu ai se fa'ailoga mo le iloiloina o le taua o galuega toe fa'aleleia o le si'osi'omaga a le atunu'u e tusa ai ma le gafatia o le kaponi ma le iloiloga o galuega fa'anatura. O lo'o fa'aalia ai le taua tele o le "Great Green Wall" a Saina e le gata i le fa'aleleia atili o le si'osi'omaga ae fa'apea fo'i le fa'aitiitia o le fa'aosoina o le carbon dioxide.

Punavai: Saina Academy of Sciences, DOI: 10.1186/s13717-023-00455-8