Le Avanoa o le Vasa e teu ai Carbon Dioxide ma Fa'aitiitia Suiga o le Tau

O le sami o le lalolagi e ufitia ai se vaega tele o lona fogāeleele, e tusa ma le 70%, ma e iai le malosi e teu ai kasa okesene, o se kasa oona e fesoasoani i suiga o le tau. O lenei gafatia o le sami e pu'e ma taofiofia ai le kaponi okesese o lo'o su'esu'eina tele e saienitisi i se taumafaiga ina ia malamalama i le malosi ma le gafatia o le fa'aogaina o le kaponi.

O le US Geological Survey (USGS) ma ana paaga o loʻo faʻatautaia suʻesuʻega e suʻesuʻe ai vaega eseese o le teuina o carbon i totonu o le sami. O nei suʻesuʻega e faʻamoemoe e iloa pe faʻafefea ona ulu atu le kaponi i le sami, le aofaʻi o le kaponi o loʻo faʻaumatia nei, le ono mafai ona faʻateleina le puʻeina, ma le umi o le taofiofia o le carbon. E le gata i lea, o loʻo suʻesuʻeina e saienitisi le matafaioi a nisi o minerale i le faʻaleleia o le faʻagasologa o le teuina ma le faʻaitiitia o le faʻafefe o le sami.

O se tasi o vaega o lo'o taula'i i ai le USGS o le kaponi o lo'o feavea'i mai eleele susu i le sami. O eleele susu e fai ma so'oga i le va o le eleele ma le sami, ma o la'au i ia vaega e mitiia le carbon dioxide mai le ea. O nisi o nei kaponi o lo'o teuina i a'a ma le palapala o la'au, a'o se vaega e fa'afefe i le sami. O le kaponi o totoe e toe tu'u atu i le ea e pei o le carbon dioxide. O le su'esu'eina o lenei gaogao kaponi e maua ai ni fa'amatalaga taua i le fa'aitiitia o le fa'asao o le sami.

O le isi poloketi e ta'ita'ia e le USGS o lo'o su'esu'eina le ono mafai ona fa'aopoopo le mineral olivine i gataifale e fa'ateleina ai le teuina o kaponi i le sami. Olivine e iloa e masani ona mitiia le carbon dioxide ma e mafai ona faʻafeiloaʻi i le talafatai i le tulaga o le oneone lanu meamata. O loʻo suʻesuʻeina e le au suʻesuʻe pe faʻafefea ona suia e le olivine le kemisi o le suasami ma pe mafai ona puʻeina lelei ma taofi le carbon dioxide e sau mai eleele susu.

O nei taumafaiga fa'asaienisi o lo'o i ai se sao taua i le fa'ailoaina o fa'ai'uga mo malo, fa'alapotopotoga, ma fa'alapotopotoga tuma'oti o lo'o a'afia i le puleaina o fanua ma le toe fa'aleleia o le gataifale. O le malamalama i le gafatia o le teuina o kaponi i totonu o le sami e fesoasoani i le fuafuaina o atinaʻe, faʻatalanoaina le siʻitia o le sami ma le tafia, ma le iloiloina o taʻiala e faʻaitiitia ai le kaponi o le ea.

E fa'aogaina e le USGS auala eseese e fua ai le fa'afesuia'iga o le kaponi, e aofia ai potu fa'ato'aga manino e mata'ituina ai le felauaiga o kesi i le va o fa'anatura ma le siosiomaga. O lo'o fa'aogaina le tekonolosi fa'apitoa e fua ai le tafe o le vai i le va o eleele susu ma le sami ma fa'avasega le kemisi vai. E ala i le tu'ufa'atasia o nei fua fa'atasi ma ata satelite, e mafai ai e saienitisi ona fa'atatauina le fegasoloa'i o le kaponi i eleele taufusi ma le ono mafai ona fa'ateleina le teuina o kaponi i ogasami.

O faiga fa'apa'aga fa'atasi e taua tele i nei taumafaiga su'esu'e. O lo'o galulue fa'atasi le USGS ma ofisa feterale, fa'alapotopotoga a'oa'oga, ma pa'aga fa'apisinisi e fa'alautele le fa'avae o le malamalama ma fa'aoso le fa'afouga i le fa'aputuina o kasa. O paaga e pei o le National Oceanic and Atmospheric Association, le National Park Service, ma le Woods Hole Oceanographic Institution e saofagā i tomai ma punaoa e faafaigofie ai suʻesuʻega atoatoa.

I le aotelega, e ala i le su'esu'eina o le gafatia o le sami e teu ai le carbon dioxide, o lo'o tatalaina e saienitisi faitoto'a mo auala lelei e fa'aitiitia ai suiga o le tau. O le malamalama i le sao o eleele susu ma ogasami i le taamilosaga o le kaponi e saofagā i se auala atoatoa e foia ai le kaponi e mafua mai e tagata ma suiga o le tau.

Faʻamatalaga:

- Su'e kaponi: O le fa'agasologa o le pu'eina ma le teuina o le carbon dioxide e fa'aitiitia ai lona tu'uina atu i le ea.

– Fa'asa'o o le sami: O le fa'aitiitia faifaipea o le pH o sami o le lalolagi, e mafua mai i le mitiia o le carbon dioxide mai le atemosifia.

– Olivine: O se minerale e mitiia faanatura le carbon dioxide ma e mafai ona faʻaaogaina e faʻaleleia ai le teuina o kaponi i le sami.

