Ose Faiga Fou e A'afia ai Fa'atoto o le Fai'ai e Fa'amalamaina ai le Fa'atupuina o Mea e Fa'amanatu Mose taimi.

Ua maua e tagata suʻesuʻe se masini e leʻi iloa muamua e fesoʻotaʻi ma vaʻa toto o le faiʻai e fesoasoani i le faagasologa o le faʻatulagaina o manatuaga umi. E ui o le tele o suʻesuʻega o loʻo taulaʻi atu i neu i le malamalama i le aʻoaʻoina ma le manatua, o suʻesuʻega talu ai nei o loʻo fautua mai ai o isi ituaiga sela, e pei o pericytes, e iai foʻi se sao.

Pericytes o sela ia e laina puipui o alātoto laiti i totonu o le faiʻai ma e nafa ma le tausia o le soifua maloloina o le pa puipui toto-faiʻai. Ae ui i lea, o suʻesuʻega talu ai nei o loʻo faʻaalia ai e mafai foi ona aʻafia pericytes i tulaga eseese o le neurology, e aofia ai le stroke, epilepsy, ma le tele o le sclerosis.

O le tusitala sinia o le suʻesuʻega, Cristina Alberini, o loʻo faʻamamafaina le taua o lenei suʻesuʻega, ma taʻu mai ai o faʻamaʻi o le faiʻai e fesoʻotaʻi ma faʻafitauli vascular ma metabolic atonu e mafua mai i le le atoatoa i le galulue faatasi i le va o ituaiga sela eseese. O lenei faʻamatalaga fou e tatalaina ai avanoa fou mo le malamalama i mafuaʻaga autu o tulaga e pei o le faʻamaʻi o le Alzheimer ma le tuinanau.

Na suʻesuʻeina foʻi e le au suʻesuʻe le matafaioi a le hormone protein e taʻua o le insulin-like growth factor 2 (IGF2) i le aʻoaʻoina ma le manatua. Na latou maua le maualuga o le IGF2 i pericytes ina ua maeʻa aʻoaʻoga i isumu ma isumu. O lenei sailiga na mafua ai le fesili pe o le IGF2 i pericytes e manaʻomia mo le faʻavaeina o manatuaga umi.

Ina ia suʻesuʻe atili, na faia e le au suʻesuʻe suʻega e faʻaaoga ai isumu lea na faʻaumatia ai le gaosiga o le IGF2 i pericytes. Na latou iloa e le mafai e nei isumu ona fausia ni manatuaga umi pe a faatusatusa i isumu masani. Aemaise lava, na latou faʻaalia le le atoatoa i le faʻaogaina o le faʻasalalauga ma le faʻafanua, faʻaalia le taua o le IGF2 i pericytes mo le faʻatulagaina o mafaufauga.

E le gata i lea, na matauina e le au suʻesuʻe o le faʻamalosia o le neuronal na taʻitaʻia ai le gaosiga o le IGF2 i pericytes, lea na faʻaosofia ai le faʻaogaina o le neuronal e fesoʻotaʻi ma le aʻoaʻoina. O lenei suʻesuʻega e taʻu mai ai o loʻo i ai se sootaga felagolagomai i le va o neu ma pericytes i le faʻavaeina o manatuaga umi.

I le faaiuga, o lenei suʻesuʻega o loʻo faʻamaonia ai le taua o pericytes ma lo latou gaosiga o le IGF2 i le faʻalavelave lavelave o le faʻatulagaina o mafaufauga umi. O le malamalama i nei faiga e mafai ona oʻo atu ai i le alualu i luma i le togafitia o faʻafitauli e fesoʻotaʻi ma mafaufau ma tulaga o le neura.

