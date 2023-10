Malamalamaga Fou i le Ola Anamua o le Gataifale: Fossil Plankton mai le afa piliona tausaga ua mavae

By

O se ituaiga fossil na maua talu ai nei ua maua ai e saienitisi se vaaiga matagofie i le lalolagi o meaola o le gataifale i le afa piliona tausaga talu ai. O mea na maua, o loʻo faʻamatalaina i se suʻesuʻega na lomia i totonu o le tusi talaaga Proceedings of the Royal Society B, na faʻamalamalamaina ai ogasami anamua ma le aʻafiaga o suiga o le tau i lena vaitaimi.

O nei meaola ninii, e pei o algae i aso nei, e tulaga ese foliga vaaia, e tutusa ma polo iila e sosoo faatasi. O Dr. Tom Harvey, o le tusitala o le suʻesuʻega mai le Iunivesite o Leicester School of Geography, Geology and the Environment, sa leʻi iloa muamua po o le a nei meaola ina ua ia feiloai muamua. Na latou fa'aalia se fausaga e le masani ai, e le pei o so'o se mea na va'aia muamua i mea ola po'o mea ola.

O isi au'ili'iliga na fa'aalia ai le tutusa lelei o nei fossil anamua ma algae lanu meamata fa'aonaponei o lo'o maua i le plankton o vaituloto ma vaituloto. Na fa'aalia e fossil se fausaga fa'akolone, fa'atasi ai ma sela o lo'o feso'ota'i fa'atasi i fa'asologa fa'ata'ita'i, ma maua ai se va'aiga seasea i le amataga o le sami o le vaitaimi o Cambrian.

O le taua o nei meaola e taoto i lo latou matutua, e pei ona i ai i le taimi na faatoa amata ai ona tupu le ola o manu. O lenei vaitau, e masani ona taʻua o le Cambrian 'paʻi' o le ola, e fetaui ma le tulaʻi mai o le phytoplankton o se punaʻai taua i le sami. Ae ui i lea, o vaega patino o phytoplankton na olaola i le sami Cambrian e tumau pea ona le iloa, ona o vaega faʻaonaponei o phytoplankton naʻo le faʻafouina talu ai nei.

O su'esu'ega a Dr. Harvey e fesoasoani tele i le malamalama i le fa'agasologa o le fa'atupuina o fa'anatura anamua ma le feso'ota'iga i le va o meaola i si'osi'omaga o le gataifale. E ala i le suʻesuʻeina o nei plankton fossilized, ua faʻamoemoe saienitisi e maua ni faʻamatalaga taua i sootaga faʻalenatura na faʻavaeina ai le ola i luga o le lalolagi i lenei vaitau faigata.

FAQ:

F: O a nei meafaitino?

A: O fossil o ni tama'i algae e itiiti ifo i le milimita le lapopoa ma e iai se fausaga fa'akolone.

F: Aisea e taua ai nei meaola?

A: Latou te maua se vaaiga e seasea maua i le plankton o le gataifale o le vaitaimi o Cambrian ina ua amata ona tupu le ola o manu.

F: E fa'afefea ona fa'atusatusa nei fossil ma algae fa'aonaponei?

A: E tutusa lelei fo'i mea'ai ma algae lanu meamata fa'aonaponei o lo'o maua i le plankton o vaituloto ma vaituloto, ae sa ola i le sami.

F: O le a se mea e mafai ona taʻu mai e nei fossil ia i tatou e uiga i suiga o le tau?

A: E ala i le su'esu'eina o nei meaola, e fa'amoemoe le au saienitisi e maua le malamalama i suiga o le tau na a'afia ai tulaga o le sami i lena vaitau.

F: O le a le taua o le phytoplankton i ogasami i aso nei?

A: O le Phytoplankton e fai ma puna'ai autu mo le toetoe o meaola uma i le sami. O su'esu'ega o phytoplankton anamua e mafai ona fa'ailoa mai ai lo tatou malamalama i le fa'atupuina ma le 'ese'esega o lenei vaega taua o le fa'anatura.