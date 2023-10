Micaela Robson Fa'afouina Femalaga'iga Avanoa ma Piliki Fa'ama'i

By

O Micaela Robson, o se tamaititi a'oga fa'au'u i le Matagaluega o La'au Toto ma Microbial Biology, o lo'o fa'atautaia su'esu'ega su'eina e mafai ona suia ai le lumana'i o femalagaiga i le vateatea. I le avea ai o se tagata suʻesuʻe mo le North Carolina Space Grant, o loʻo taʻimua Robson i se poloketi e suʻesuʻe ai le faʻaogaina o siama e fausia ai atinaʻe faʻavae olaola i Outer Space - o se taumafaiga malosi ma faʻamalosi.

Ole autu ole su'esu'ega a Robson ole fa'aogaina ole faiga e ta'ua ole microbially induced carbonate precipitation (MICP) e fai ai mea faufale. O lenei faagasologa e aofia ai le faʻaogaina o le malosi o siama e maua ai se mea e pei o le maʻa e taʻua o le calcium carbonate precipitation. I le fa'aogaina o lenei mea fa'alenatura, e mafai ai ona fa'apipi'i fa'atasi ma fa'atupuina "bio-bricks" malolosi e fai ma fa'amautu fa'amautu ma faufale faufale i totonu o si'osi'omaga ese.

I le masani ai, e faʻaaogaina e inisinia faʻatekononika i le lalolagi le MICP mo faʻamoemoega faufale. Ae ui i lea, na iloa e Robson le gafatia e faʻafetaui lenei metotia mo avanoa avanoa. Na ia iloa o le urea hydrolysis, o se metabolic process e masani ona faʻaaogaina i le MICP, e mafai ona faʻaleleia e nisi siama o loʻo i ai i fua o saito. O nei siama e iai le malosi mata'ina e fa'aaoga ai le ammonia, o se mea taua e maua mai i le fa'aogaina o le urea hydrolysis, e sili atu le saogalemu ma sili atu ona gafatia mo le fa'aoga i le vateatea.

E ala i le faʻaofiina o nei siama ammonia i totonu ole MICP faʻagasologa mo misiona avanoa, ua faʻamoemoe Robson e ausia sini tetele e lua. Muamua, na te taumafai e faʻaumatia le tuʻuina atu o le ammonia oona, lea o le a lamatia mo tagata vaalele. Lona lua, o lo'o ia fa'amoemoe e fa'amalieina le faiga ina ia fa'aitiitia ai le urea e mana'omia ona fa'aopoopo, ma fa'afaigofie ai le faiga ma taugofie.

Ole a'afiaga ole su'esu'ega a Robson e fa'alautele mamao i tua atu o le fa'atupuina o fausaga malolosi ile vateatea. O lenei faiga fou e foia ai faafitauli ogaoga e lua: o le puleaina o otaota ma le gaosiga o meaai. O le Urea, o se vaega o otaota a tagata, e mafai ona faʻaaogaina e fai ma punaoa taua e faʻaleleia ai laau. E ala i le taamilosaga o le nitrogen, o piliki-bio na faia e siama e mafai ona fesoasoani i le totoina o fualaʻau e utiuti punaoa, maua ai le tausiga mo suʻesuʻega avanoa i le lumanaʻi ma e mafai foi ona tausia le ola o le tagata.

O le poloketi a Robson, ua faaulutalaina “Biomaterials for Space Missions — Evaluating Nitrogen Cycling of Microbially Induced Carbonate Precipitation in Lunar Soil Simulant,” na amata ia Iuni i lalo o le faamalumaluga a le NC Space Grant. Faatasi ai ma taunuuga lelei, o ana suʻesuʻega e saunia ai le auala mo se lumanaʻi e faʻaogaina ai atinaʻe faʻavae olaola ma le faʻaogaina o punaoa gafataulimaina e taua tele i femalagaaiga i le vateatea.

FAQ:

F: O le a le fa'aosoina o le carbonate precipitation (MICP)?

A: O le MICP o se fa'agasologa lea e maua ai e siama se mea e pei o le limestone e ta'ua o le calcium carbonate precipitation, lea e mafai ona fa'aoga e fai ai mea malolosi.

F: E fa'afefea ona fesoasoani siama i femalagaiga i le vateatea?

A: E mafai ona faʻaogaina siama e gaosia ai piliki-bio, lea e avea ma mea faufale mo atinaʻe i siosiomaga avanoa.

Q: O le a le urea hydrolysis?

A: Urea hydrolysis o se fa'agasologa fa'asolosolo lea e talepe ai e siama le urea i le ammonia ma le carbonate.

F: E fa'afefea e le su'esu'ega a Micaela Robson ona fa'ailoa otaota ma mea'ai i le vateatea?

A: E ala i le fa'aogaina o siama e fa'aaoga ai le ammonia ma le toe fa'aaogaina o le urea, o su'esu'ega a Robson e mafai ai ona fausia se fa'aogaina o le uila e fa'ateleina ai le fa'aogaina o puna'oa i le vanimonimo, e aofia ai le fa'aogaina o otaota a tagata mo le tuputupu a'e o la'au.