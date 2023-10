Hubert Reeves: Astrophysicist ma Science Communicator

By

O Hubert Reeves, o le tagata suʻesuʻe astrophysicist Kanata-Farani na maliu talu ai nei i le 91 o ona tausaga, e le gata o se saienitisi lauiloa ae o se tagata tomai faʻasaienisi lauiloa. Fanau mai i Montreal i le 1932, na atiina ae ai e Reeves se naunautaiga mo le vateatea a o talavou, suʻesuʻe le lalolagi masani ma suʻesuʻeina fetu o se tagata suʻesuʻe vateatea. O lona fiafia i le vanimonimo na mafua ai ona ia tulituliloa se matata i le astrophysics, ma iu ai ina maua se PhD mai le Iunivesite o Cornell ma avea ma faufautua mo le polokalame avanoa a NASA.

Na lauiloa Reeves i lona tomai e faʻamatalaina manatu faʻasaienisi lavelave i tagata lautele, ma sa ia manaʻo e faʻasoa atu lona fiafia i le saienisi ma le atulaulau i se lautele lautele. I le 1981, na ia lomia ai se tusi ua faaulutalaina “Patience dans l’Azur” (Atoms of Silence: An Exploration of Cosmic Education), lea na avea ma tusi sili ona lelei i Falani ma faaliliuina i gagana e 25. Na maua e le tusi le viia ona o lona mafaia ona liua astrophysics i se tala mataʻutia, ma na faʻamalosia ai le igoa o Reeves o se tagata tomai faʻasalalau faasaienisi.

I lana galuega atoa, na tusia ai e Reeves le silia ma le 40 tusi, e aofia ai le tele o ulutala mo tamaiti. Na avea o ia ma foliga masani i luga o le TV Falani, faʻaalia i luga o faʻasalalauga faʻasalalau lauiloa ma faʻafiafia tagata faʻalogo i lona lauulu paʻepaʻe vao, mata emoemo, ma le siʻosiʻomaga Quebec. O ona uiga tausaafia ma le faatosina na avea ai o ia ma failauga saili i le gagana Farani, lea na lauiloa ai o ia o le Farani e tutusa ma Carl Sagan.

O Reeves e le gata o se faʻasalalauga faʻasaienisi ae o se taʻutaʻua taʻutaʻua o le siosiomaga. Na ia fautua malosi mo le puipuiga o le natura ma lapatai mai i le matautia o le faʻaleagaina o le tagata lava ia o loʻo feagai ma tagata. Na ia talitonu o tagata e le o ni ituaiga filifilia ma e tatau ona tatou tauaveina le matafaioi mo a tatou gaioiga e mautinoa ai lo tatou ola.

O sao a Hubert Reeves i le matata o le astrophysics ma fesoʻotaʻiga faasaienisi ua tuua ai se aafiaga tumau. O lona tomai e faʻafesoʻotaʻi le va i le va o le poto faʻasaienisi ma tagata lautele ua faʻaosofia ai le anoanoai o tagata e mafaufau loloto i mea lilo o le atulaulau ma ia faapelepele ma puipuia le lalolagi masani.

punaoa:

