Le Fa'atuputeleina o le Fa'aleagaina o Satelite Orbit i lalo ole Lalolagi ile Su'esu'ega Fa'asaienisi

Low Earth orbit (LEO) satelite fa'aputuga, e pei o Elon Musk's Starlink ma Amazon's tuuga talu ai nei na auai, ua mafua ai le afaina tele i suʻesuʻega faasaienisi. O nei satelite, na viia muamua mo lo latou gafatia e tuʻuina atu ai le lautele o fesoʻotaʻiga lautele, ua mafua ai le faʻaleagaina o le malamalama e matua faʻalavelaveina ai le suʻesuʻeina o le lagi i le po. E ui lava i taumafaiga e faʻaitiitia le susulu o nei satelite, ua iloa e saienitisi e sili atu i le faalua le sili atu i le faʻatapulaʻaina o le malamalama.

O se suʻesuʻega talu ai nei na lomia i totonu o le tusi talaaga Natura na faʻaalia ai le auala na avea ai se faʻataʻitaʻiga o le AST SpaceMobile's BlueBird swarm ma se tasi o mea sili ona susulu i le lagi. O le isi suʻesuʻega na faʻaalia atili ai e oʻo lava i satelite pogisa e sili atu le malamalama nai lo mea e manatu tagata suʻesuʻe fetu e talia e faʻaitiitia ai le faʻalavelave i le faasaienisi o le vanimonimo.

O tagata su'esu'e i le vateatea o lo'o auai i se fonotaga na fa'atulagaina e le International Astronomical Union's Center for the Protection of the Dark and Quiet Sky from Satellite Constellation Interference na fa'aalia popolega e uiga i le leaga o a'afiaga o nei satelite i su'esu'ega o le lagi i le po. E ui lava i taumafaiga e faʻapogisaina a latou satelite, o le susulu o loʻo tumau pea le faʻafitauli. O lo'o i ai faiga fa'ata'ita'iga mo satelite LEO e taugata ma e le mafai ona fa'alauteleina.

Ua telegese le fa'afoeina o nei atugaluga e le au fa'atonu, aemaise lava le fa'alagolago i ta'iala tauofo e le mafai ona tu'uina atu tapula'a anoa. E lē gata i lea, o lo'o iai fo'i fesili pe fa'atatau i le fa'aleagaina o su'esu'ega fa'asaienisi e fa'atatau i fa'amanuiaga o le fa'aleleia atili o feso'ota'iga alalaupapa i nofoaga mamao. LEO satelite faiga, a'o fa'ataga le feso'ota'iga i nu'u tu'ufua, e iloga fa'atapula'aina o le gafatia, e le pei o le fiber po'o le 5G feso'ota'iga uaealesi.

Starlink, mo se faʻataʻitaʻiga, o loʻo tautua nei i le 1.5 miliona tagata faʻaoga i le lalolagi atoa, ae o le faitau miliona i le Iunaite Setete o loʻo le maua pea le avanoa i le telefoni feaveaʻi taugofie. O le maualuga o le tau o le satelite initaneti faʻatapulaʻaina lona gafatia e faʻatalanoaina faʻafitauli lautele fesoʻotaʻiga. E le gata i lea, o loʻo i ai fuafuaga e faʻalauiloa le faitau sefulu afe o isi satelite i le vanimonimo, ma faʻateleina ai le faʻaleagaina o le malamalama ma ona taunuuga i suʻesuʻega faasaienisi.

