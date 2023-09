Fa'amaumau Tulaga Maulalo o le Sami Anetatika, Fa'ailoga A'afiaga o Suiga o le Tau

By

O le aisa o le sami o loʻo siomia ai le Antarctica ua oʻo i tulaga maualalo i lenei taumalulu, e tusa ai ma le US National Snow and Ice Data Center (NSIDC). O lenei tulaga mata'utia ua laga ai atugaluga o saienitisi e uiga i le faateteleina o aafiaga o suiga o le tau i le itu i saute.

O le fa'aitiitia o le aisa o le sami e ono i ai ni fa'alavelave fa'aleagaina mo meaola o le itulagi, ae maise lava penguins e fa'alagolago i le aisa mo le fa'atupuina ma le tausiaina o a latou tama. E le gata i lea, o le pa'u o le aisa o le sami e mafua ai le faateleina o le vevela o le lalolagi ona o le itiiti ifo o le la e atagia mai i le aisa paʻepaʻe i le vanimonimo.

I le aso 10 o Setema, na oo atu ai le maualuga o le aisa o le sami i Antarctica i lona maualuga o le taumalulu, e na o le 16.96 miliona sikuea kilomita (6.55 miliona maila faatafafa). O le tau malulu aupito maualalo lea talu mai faamaumauga satelite na amata i le 1979, ma e tusa ma le 1 miliona sikuea kilomita e itiiti ifo nai lo le faamaumauga muamua na seti i le 1986.

Na faamatalaina e le saienitisi sinia o le NSIDC Walt Meier o lenei tausaga o se "tausaga sili ona lepetia." Ae ui i lea, e taua le matauina o nei fuainumera o mea muamua, ma o se auiliiliga auiliili o loʻo faʻamoemoe e faʻalauiloa i le masina fou.

I le itulagi i Saute, e fesuiaʻi vaitau, ma oʻo atu le aisa i lona tumutumu ia Setema e lata i le faaiuga o le taumalulu ona liusuavai ai lea i lona pito maualalo ia Fepuari poʻo Mati pe a oʻo mai le taumafanafana. Ae maise lava, o le maualuga o le aisa o le Antarctic i le taumafanafana na paʻu foi i se faamaumauga maualalo ia Fepuari, na talepeina ai le faamaumauga muamua na seti i le 2022.

O suiga o le tau ua leva ona i ai se aafiaga tele i le itulagi o Arctic, lea ua vave ona faaitiitia ai le aisa ona o le vevela o le vevela. Ae ui i lea, o aʻafiaga o le vevela o le vevela i luga o le aisa o le sami e lata ane i le pole i saute e leʻi mautinoa e oʻo mai talu ai nei. A'o fa'atupula'ia le tele o le aisa i Antarctica i le va o le 2007 ma le 2016, o le suiga i tulaga maualalo i tausaga talu ai nei ua mafua ai le popole o saienitisi.

O se suʻesuʻega faʻale-aʻoaʻoga talu ai nei na lomia i le Communications Earth and Environment o loʻo fautua mai ai o suiga o le tau o se sao taua i le maualalo o le aisa o le sami na matauina talu mai le 2016. O suʻesuʻega ua faʻaalia ai o le vevela o le sami, e mafua mai i le kasa oona e gaosia e tagata, e nafa ma le fa'aitiitia.

Ina ia puipuia vaega vaivai ole lalolagi, e aofia ai le Antarctica, e taua tele le faʻaitiitia o kasa kasa. O Ariaan Purich, o se tagata su'esu'e aisa i le Iunivesite o Monash i Ausetalia ma o se tusitala o le su'esu'ega, o lo'o fa'amamafaina le mana'oga e fai se gaioiga e fa'aitiitia ai a'afiaga o suiga o le tau.

