Su'esu'e ma Fa'aleleia o Fale e Fa'agasolo ai Su'esu'ega Exoplanet

O suʻesuʻega a le Exoplanet ua faʻateleina le alualu i luma i tausaga talu ai, ma le faitau afe o faʻamaumauga faʻamaonia ma le tele o sui o loʻo faʻatali le faʻamaoniga. A o suia e le au suʻesuʻe la latou taulaiga mai le suʻesuʻeina i le faʻamatalaga, o le sailiga mo faʻailoga faʻapitoa o le ola ma biosignatures ua faʻateleina. O lenei suiga i le taulaiga o loʻo faʻamoemoeina o le a faʻavaveina e le isi augatupulaga mataʻituina ma faʻaleleia nofoaga.

O le NASA's James Webb Space Telescope, Nancy Grace Roman Space Telescope, ma le ESA's PLAnetary Transits and Oscillations of stars (PLATO) misiona o loʻo faʻamoemoe e aumaia ni faʻalavelave tetele i suʻesuʻega i fafo. E le gata i lea, o suʻesuʻega faʻavae i luga ole eleele e pei ole Extremely Large Telescope (ELT), le Giant Magellan Telescope (GMT), ma le Thirty Meter Telescope (TMT) o le a faia ni sao taua i le faʻamalamalamaina o exoplanets.

I se pepa talu ai nei, na suʻesuʻeina ai e se vaega faʻavaomalo o tagata suʻesuʻe vateatea le gafatia o le faʻaleleia o fale mataʻituina o loʻo iai mo suʻesuʻega i fafo. Na latou tuʻuina atu faʻamatalaga malamalama muamua o le High-Resolution Imaging and Spectroscopy of Exoplanets (HiRISE) meafaigaluega na faʻapipiʻiina i luga o le European Southern Observatory's Very Large Telescope (VLT).

Fa'ata'ita'i fa'ata'ita'i, o se metotia ua fa'aaogaina e su'esu'e ai fetu'una'iga, e mafai ai e tagata su'esu'e fetu'una'i ona iloa paneta e ala i le fa'ata'ita'iina o le malamalama o lo'o atagia mai o latou atemosifia ma luga. O lenei metotia e mafai ai ona suʻesuʻeina le malamalama faʻaalia e faʻaaoga ai spectrometers e fuafua ai le vailaʻau faʻasolosolo o le ea o le lalolagi.

O le meafaigaluega a le HiRISE i luga o le VLT ua mamanuina e faʻaalia ai paneta lapoa tele (EGPs) i totonu o le H band infrared. O lo'o tu'ufa'atasia ai le SPHERE imager ma le fa'aleleia CRIRES spectrograph e fa'aogaina ai alava mata e tasi. Faatasi ai ma se iugafono a le 100,000, HiRISE e maua ai le tele o faʻamatalaga faʻapitoa faʻapitoa ma mafai ai ona fuaina faʻasologa faʻamalosi e pei o le saoasaoa o le taamilosaga ma le taamilosaga.

O lenei meafaigaluega faʻaleleia e faʻaleleia ai le gafatia o ata o le VLT, faʻamalosia le faʻaleleia o le astrometry, mautu o le tino, faʻalavelave faʻapitoa, ma felauaiga. Faatasi ai ma uiga o le ea, o nei fua o le a fesoasoani i le suʻesuʻeina o le EGP faʻavae, faʻatulagaina, ma le evolusione.

I le fa'ai'uga, o lo'o fa'atulaga e le isi augatupulaga mata'ituina ma le fa'aleleia o fale e fa'afouina su'esu'ega fa'alelei e ala i le fa'atagaina o fa'amatalaga auiliili ma su'esu'ega o nei lalolagi mamao.

