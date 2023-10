Sa su'esu'eina e Saienitisi le Vaituloto Mud i Mars

By

Ua maua e saienitisi ni faamaoniga o mea latou te talitonu sa avea muamua ma vaituloto palapala i Mars, lea e mafai ona maua ai ni faailoilo taua i le sailiga o faailoga o le olaga ua mavae i luga o le paneta. O le suʻesuʻega na taulaʻi i Hydraotes Chaos, o se itulagi o le vevesi fanua i luga o Mars e aofia ai mauga, lua, ma vanu. Na su'esu'e e le au su'esu'e ata na pu'eina e le NASA's Mars Reconnaissance Orbiter ma iloa ai se nofoaga mafolafola i totonu o Hydraotes Chaos na fa'aalia ai fa'ailoga o le palapala ma le palapala o lo'o fa'apuna mai i lalo.

O le suʻesuʻega o loʻo fautua mai ai e tusa ma le 3.4 piliona tausaga talu ai, o se faiga o aquifers i Hydraotes Chaos na malepelepe, ma mafua ai lologa tetele na teuina ai le tele o palapala i luga o le fogaeleele. O lenei palapala, pe a su'esu'eina ma le toto'a, e mafai ona i ai ni biosignatures o le olaga ua mavae i Mars. E talitonu le au suʻesuʻe o le palapala i le vaituloto palapala na fausia pe a ma le 1.1 piliona tausaga talu ai, ina ua maeʻa ona mou atu le vai o Mars ma ua le toe faʻafeiloaʻi le paneta.

I le lumanaʻi, e faʻamoemoe saienitisi e suʻesuʻe atili le vaituloto palapala anamua e iloa ai poʻo afea Mars atonu na nofoia ma mafai ona faʻafeiloaʻi ola. O le NASA's Ames Research Center o loʻo atiaʻe se meafaigaluega e taʻua o le EXCALIBR (Extractor for Chemical Analysis of Lipid Biomarkers in Regolith), lea e mafai ona faʻaaogaina e suʻe ai maʻa mo biomarkers, aemaise lipids. O loʻo i ai iloiloga e ave EXCALIBR i se misiona a le NASA i le lumanaʻi i le masina poʻo Mars, ma Hydraotes Chaos o se nofoaga e ono tulaueleele ai mo lenei meafaigaluega.

O lenei suʻesuʻega e faʻamalamalamaina ai le avanoa o Mars i le taimi e teu ai le ola ma faʻamaonia ai le taua o le suʻesuʻeina atili ma le auiliiliga o laufanua Martian. E ofoina atu avanoa fiafia mo misiona i le lumanaʻi e saili e faʻaalia mea lilo o Mars ma faʻailoga faʻapitoa o le olaga ua mavae.

Punavai: Natura Scientific Reports