Le Taua o Fa'amalositino Fa'aauau mo le Fa'atumauina ose Tulaga Soifua Maloloina

O fa'amalositino masani e iai sona sao taua i le fa'atumauina o se olaga soifua maloloina. O le fa'atinoina o gaioiga fa'aletino i se tulaga faifaipea e maua ai le tele o fa'amanuiaga mo le tino ma le mafaufau. Mai le puleaina o le mamafa i le faʻaleleia o le soifua maloloina o le mafaufau, o le tuʻufaʻatasia o faʻamalositino i faiga masani a se tasi e taua tele.

O le faamalositino e faauigaina o soʻo se gaioiga faʻaletino e manaʻomia ai maso e galue ma oʻo atu ai i le faʻateleina o le fatu. E sau i ituaiga eseese, e pei o gaioiga cardiovascular e pei o le tamoʻe, tiʻetiʻe uila, poʻo le aau, faʻapea foʻi ma faʻamalositino faʻamalositino e pei o le siiina o mea mamafa poʻo le faia o toleniga tetee.

O se tasi o aoga taua o le faamalositino masani o le puleaina o le mamafa. O le auai i gaioiga faʻaletino e fesoasoani e susunuina kalori, ma fesoasoani i le paʻu o le mamafa poʻo le tausiga o le mamafa. E fesoasoani foʻi e puipuia ai le tupu aʻe o faamaʻi faaumiumi, e pei o le maʻi fatu, toto maualuga, ma le maʻi suka.

E le gata i lea, o le faamalositino e iai sona aafiaga lelei i le soifua maloloina o le mafaufau. E fa'asa'olotoina le endorphins, lea e ta'ua o hormones "feel-good", ma e mafai ona fa'aitiitia ai fa'ailoga o le atuatuvale ma le popole. O gaioiga fa'aletino faifaipea e fesoasoani fo'i e fa'aleleia atili ai le moe, fa'aleleia galuega fa'alemafaufau, ma fa'atuputeleina ai lagona fa'aletagata ma le fa'aaloalo.

Ina ia seleseleina le aoga o le faamalositino, e fautuaina le auai i le itiiti ifo i le 150 minute o le faʻaogaina o le ea poʻo le 75 minute o gaioiga malosi i le vaiaso. E taua tele le filifilia o gaioiga e fiafia i ai se tasi e faʻateleina ai le tumau ma le tausisia o se faʻamalositino.

I le fa'ai'uga, e mana'omia le fa'amalositino faifai pea mo le fa'atumauina o se olaga soifua maloloina. E ofoina atu le tele o faʻamanuiaga faʻaletino ma le mafaufau, e aofia ai le puleaina o le mamafa, puipuia o faʻamaʻi, faʻaleleia o lagona, ma le faʻaleleia o le mafaufau. O le tu'ufa'atasia o fa'amalositino i faiga masani i aso uma e mafai ona fa'aleleia atili ai le soifua manuia atoa ma le lelei o le olaga.

Faʻamatalaga:

– Fa'amalositino: So'o se gaioiga fa'aletino e mana'omia ai le gaioiina o maso ma fa'atele ai le tātā o le fatu.

- Endorphins: O vailaʻau faʻamaʻi i totonu o le faiʻai e fesoasoani e faʻaitiitia le tiga ma faʻamalosia ai lagona.

punaoa:

