Le Vaega Lona Tolu o Tagata Va'alele: Paionia o Su'esu'ega Avanoa

Ia Oketopa 1963, na faalauiloa ai e le NASA le filifiliga o lana vaega lona tolu o tagata vaalele. O nei tagata e 14 na filifilia mai le vaitaele o le 720 fitafita ma tagata lautele, ma avea ai ma vaega sili ona aʻoaʻoina o tagata vaalele i lena taimi. O la latou misiona o le lele lea o le vaʻa vaʻa Gemini e lua nofoa, lea na mamanuina e faʻataʻitaʻi ai metotia mo le polokalame o le tulaueleele o Apollo Moon.

O le mea e faanoanoa ai, e toafa sui o lenei vaega na maliliu a o lei faia la latou uluai vaalele i le vateatea. Ae ui i lea, o le toʻa 10 tagata vaʻalele na felelei i le aofaʻi o le 18 misiona i polokalame Gemini ma Apollo. O le to'afitu oi latou na malaga i le Moon, ma e to'afa na maua le avanoa e savali ai i luga. Na lele foi e se tasi tagata vaalele se misiona umi i luga o le Skylab.

O le faiga filifiliga mo lenei vaega lona tolu o tagata vaalele sa faigata. O sui e tatau ona avea ma sitiseni Amerika ma se tikeri i le inisinia po o le faasaienisi faaletino, maua le poto masani pailate poo le 1,000 itula o vaalele vaalele, ia 34 tausaga pe laʻititi, ma e le sili atu i le ono futu. Mai le 720 talosaga na maua, na filifilia ai e le komiti filifilia sui e 136 mo le suʻesuʻeina atili, mulimuli ane faʻaititia i le 14 pito i luga.

Ina ua filifilia, o tagata vaalele fou na faia ni aʻoaʻoga tetele ma faʻamasani i vaega eseese o le polokalame avanoa. Na latou mauaina ni tofiga faʻapitoa e maua ai le tomai i vaega faʻapitoa, e pei o le vaʻa vaʻalele ma faiga faʻatonutonu. O a latou a'oga na aofia ai mataupu e pei o le vateatea, aerodynamics, vaila'au avanoa, ma le geology. Na oo lava ina latou faia aʻoaʻoga mo le ola i ni siosiomaga eseese, e aofia ai vaomatua, toafa, ma vai.

O tagata va'alele e to'a 14 na malaga mai i tulaga eseese, ma e to'afitu mai le US Air Force, e to'afa mai le US Navy, tasi mai le US Marine Corps, ma ni tagata sivili e to'alua e iai tomai fa'afitafita. E tofu tagata va'alele ma latou lava sao uiga ese i le polokalame, e pei o Edwin E. "Buzz" Aldrin, o le na avea ma tagata lona lua na savali i luga o le Moon i le taimi o le Apollo 11 misiona.

O le vaega lona tolu o tagata vaalele sa faia se sao taua i le faʻalauteleina o suʻesuʻega avanoa. Na latou saunia le ala mo misiona i le lumanaʻi ma faʻalauteleina lo matou malamalama i le vanimonimo.

Punaoa: NASA