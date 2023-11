Futuristična indijska civilizacija oživi: Indus Battle Royale debitira v igri Fortnite

Igralci Fortnite po vsem svetu se bodo podali na razburljivo novo pustolovščino, ko se bodo potopili v živahno kraljestvo Indusa, prve igre Battle Royale, narejene v Indiji. Indus, ki ga je razvil studio SuperGaming s sedežem v Puni, črpa navdih iz indijske civilizacije in igralcem ponuja izkušnjo na več platformah, kot je še nobena druga.

Indus v Fortniteu ni le pristanišče, ampak edinstvena samostojna izkušnja, natančno zasnovana izključno za uporabnike macOS in osebnih računalnikov. Igralci lahko pričakujejo, da se bodo prepustili celotnemu igranju Indus, ki vključuje očarljivo zmagovalno stanje, osredotočeno na močan vir, znan kot Cosmium. Zavarovanje tega vira na zemljevidu postane ključ do zmage, odpira vznemirljive strategije in intenzivno igranje.

Medtem ko uradni datum izdaje igre Indus v igri Fortnite še ni bil razkrit, lahko navdušenci nad igrami pričakujejo začetek zaprte različice beta za Android samostojne igre Indus battle royale med praznično sezono. Igra je že odprta za predregistracijo v Trgovini Play in je zbrala osupljivih 5 milijonov predregistracij.

Zanimiv vidik, ki ga je treba poudariti, je, da je vsebino Indus za Fortnite razvila izjemna ekipa dveh žensk v impresivnem časovnem okviru le 27 dni. Kljub pomanjkanju predhodnih izkušenj pri razvoju iger so uspešno izkoristili urejevalnik Unreal Editor for Fortnite (UEFN) Epic Games, da bi ustvarili privlačno in poglobljeno izkušnjo. Ta integracija služi SuperGamingu kot testni poligon za zbiranje dragocenih povratnih informacij od zunanjega občinstva, kar jim omogoča izboljšanje igralne izkušnje v pripravah na uradno predstavitev Indusa.

Indus Battle Royale Mobile velja za eno najbolj težko pričakovanih iger »made-in-India«, ki služi zlitju futurističnih elementov z ozadjem starodavne doline Inda. Z brezhibnim mešanjem preteklosti in prihodnosti Indus predstavi like, kot so Rana, Sir Taj, Arya in Adya, ki jih je navdihnila rasa Yaksha in znani kot sprehajalci mitov v svetu Inda. Raziščite očarljiv zemljevid igre, Virlok, ki ponuja vrhunski prikaz Indije, hkrati pa se opremite s paleto futurističnega orožja, vključno z zmogljivo ostrostrelsko puško Vantage, A27 Locust in puško SFR-4 z visoko močjo škode. Indus je združljiv s široko paleto pametnih telefonov Android in iOS ter vabi igralce, da prilagodijo svojo izkušnjo z razburljivimi nakupi v aplikaciji.

Pripravite se na vznemirljivo potovanje, ko se pridružite globalni skupnosti Fortnite pri raziskovanju izjemnega sveta Inda. Ostanite z nami za več posodobitev in se pripravite na igralno izkušnjo, kot je še ni bilo.

Pogosta vprašanja

1. Na katerih platformah bo Indus na voljo?

Indus bo na voljo na platformah macOS, PC, Android in iOS.

2. Kdaj bo uradna izdaja igre Indus v igri Fortnite?

Uradni datum izdaje igre Indus v igri Fortnite še ni bil objavljen. Vendar se pričakuje, da bo zaprta beta različica Androida izdana med prazničnim časom.

3. Kdo je razvil Ind?

Indus je razvil SuperGaming, studio iz Pune.

4. Ali se lahko vnaprej registriram za Indus v Trgovini Play?

Da, igra je trenutno odprta za predregistracijo v Trgovini Play.

5. Koliko predregistracij je do zdaj zbral Indus?

Indus je prejel več kot 5 milijonov predregistracij.