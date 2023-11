Predstavljamo novo zmogljivo linijo Xiaomi 14, ki prikazuje neverjetno vzdržljivost

Xiaomi, vodilno kitajsko tehnološko podjetje, je pred kratkim razkrilo svoje najzmogljivejše specifikacije z lansiranjem linije Xiaomi 14. Ta linija vključuje Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro in model posebne izdaje z okvirjem iz titanove zlitine. Na družbenih omrežjih se je pojavil video, ki poudarja moč telefona in je vse presenetil.

Čeprav so bile te nove naprave predstavljene na Kitajskem, bodo kmalu postale tudi del indijskega trga. Posebna izdaja modela, izdelanega iz 99 % titana za vesoljsko uporabo, je ocenjena na 6,499 juanov, kar je približno 75,000 rupij v indijski valuti. Po drugi strani je običajni model Xiaomi 14 Pro ocenjen na 5,999 juanov (približno 70,000 rupij).

Posebna izdaja naprave Xiaomi 14 Pro je zgrajena s steklom Dragon Crystal Glass na sprednji strani in ima 120K zaslon s frekvenco osveževanja 2 Hz z najvišjo svetlostjo 3000 nits. Ta telefon, ki ga poganja procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, se ponaša s 50 MP trojno kamero na zadnji strani in 32 MP kamero za selfije in video klice. Deluje na Xiaomi HyperOS in vključuje infra senzor, podporo za Dolby Atmos in kapaciteto baterije 4880mAh. S podporo za 120 W žično in 50 W brezžično polnjenje ta naprava združuje udobje in učinkovitost.

Video prikazuje izjemno vzdržljivost novega telefona, pri čemer Xiaomi trdi, da je steklo, uporabljeno v njegovem zaslonu, močnejše od katerega koli drugega telefona na trgu. V videu je mogoče videti mladeniča, ki uporablja Xiaomi 14 Pro kot kladivo in po njem tolče z žebljem. To prikazuje izjemno moč Xiaomi Dragon Crystal Glass.

Pogosta vprašanja:

1. Iz česa je izdelana posebna izdaja modela Xiaomi 14?

Posebna izdaja modela Xiaomi 14 je narejena z okvirjem iz titanove zlitine, ki zagotavlja izjemno vzdržljivost.

2. Kakšna je cena modela posebne izdaje?

Posebna izdaja modela je ocenjena na 6,499 juanov, kar je približno 75,000 rupij v indijski valuti.

3. Katere so ključne značilnosti Xiaomi 14 Pro?

Xiaomi 14 Pro ima zaslon 120K s hitrostjo osveževanja 2 Hz, procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, nastavitev trojne kamere s 50 MP, sprednjo kamero s 32 MP in podporo za 120 W žično in 50 W brezžično polnjenje.