Ženska spregovori o desetletju bolečine po operaciji medenične mreže

Ženska je spregovorila o "peklu", ki ga je prestala več kot desetletje po operaciji medenične mreže, ki jo je izvedel bristolski kirurg, ki se trenutno sooča z zaslišanjem zaradi neprimernega vedenja. Jennifer Hill, 74, je ena od več kot 200 pacientk, za katere je North Bristol NHS Trust priznal, da so utrpeli "škodo" zaradi nepotrebne operacije medeničnega dna z uporabo umetne mreže, ki jo je izvedel dr. Anthony Dixon. Gospa Hill je bila operirana leta 2012 in ponovno leta 2016 in je doživela leta travme, ki je pomembno vplivala na njeno življenje.

Dr. Dixon, vodilni medenični kirurg v Združenem kraljestvu, je uporabil umetno mrežico za dvig prolapsa črevesja, tehniko, znano kot laparoskopska ventralna mrežasta rektopeksija (LVMR). Operacije je izvajal v bolnišnici Southmead, pa tudi v zasebni ustanovi Spire Hospital, kamor so bolnike NHS pogosto napotili na zdravljenje. Gastroenterolog v bolnišnici Spire je gospe Hill svetoval, naj obišče dr. Dixona zaradi njenega sindroma razdražljivega črevesa (IBS), vendar ji je pozneje diagnosticiral rektalni in vaginalni prolaps. Po operaciji so se njeni simptomi poslabšali.

Gospa Hill je imela poškodbo živcev, stalne težave s črevesjem, težave s spanjem in prehranjevanjem, hude bolečine in potrebo po izpiranju debelega črevesa večkrat na dan. Od operacij zaradi bolečin ne more več seksati. Gospa Hill upa, da bo s tem, ko bo spregovorila o svojih izkušnjah in podala dokaze na zaslišanju o neprimernem ravnanju, dosegla nekaj zaključka in zagotovila tolažbo drugim v podobnih položajih.

Pregled North Bristol NHS Trust, objavljen lani, je pokazal, da bi 203 bolnikom, ki so med letoma 2007 in 2017 opravili operacijo LMVR pri dr. Dixonu, morali ponuditi alternativno zdravljenje, preden so nadaljevali z operacijo. Linda Millband, nacionalna vodja skupinskih ukrepov za klinično malomarnost pri Thompsons Solicitors, podpira približno 100 nekdanjih pacientov z mrežnim očesom dr. Dixona. Verjame, da se bo zaslišanje osredotočilo na to, ali je bilo ustrezno soglasje, ali so bili ponujeni alternativni načini zdravljenja in ali so bili pacienti ustrezno obveščeni o tveganjih operacije.

Vir: The Independent

Opredelitve:

– Medenična mreža: Medicinski pripomoček, ki se uporablja za podporo organom v medeničnem predelu, ki se pogosto uporablja pri operacijah prolapsa medeničnih organov ali stresne urinske inkontinence.

– Laparoskopska ventralna mrežasta rektopeksija (LVMR): kirurška tehnika, ki uporablja umetno mrežico za dvig prolapsa črevesja.

– Prolaps črevesja: stanje, pri katerem se rektum pogrezne v vagino ali anus ali štrli iz njih.

– General Medical Council (GMC): regulatorni organ, odgovoren za vzdrževanje standardov medicinske prakse v Združenem kraljestvu.

– Nacionalna zdravstvena služba (NHS): javno financiran zdravstveni sistem v Združenem kraljestvu.

