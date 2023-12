Googlov AI Assistant naj bi se razširil na telefone Pixel in domače izdelke

By

Google naj bi delal na novem osebnem pomočniku, ki ga poganja AI, imenovanem Pixie, ki naj bi bil izdan za lastnike telefonov Pixel in Googlovo strojno opremo. Ta razvoj ne preseneča zaradi nenehnega napredka tehnologije umetne inteligence. Cilj je zagotoviti bolj prilagojeno različico obstoječih pomočnikov, kot sta Bard ali ChatGPT, ki delujejo neposredno na napravi, ne da bi se zanašali na superračunalnike v oblaku.

Medtem ko so podrobnosti o zmogljivostih Pixieja omejene, se špekulira, da bo lahko odgovarjal na vprašanja, analiziral podatke aplikacij in upravljal različne nastavitve v vašem telefonu. Pričakuje se, da se bo ta pomočnik z umetno inteligenco izvajal lokalno v napravi, zaradi česar bo lahko dostopen in bo izboljšal uporabniško izkušnjo.

Pričakuje se tudi, da se bo Pixie razširil izven telefonov Pixel na Googlove domače izdelke in se potencialno povezal z blagovno znamko Nest. To bi uporabnikom omogočilo, da uživajo v prednostih pomočnika AI v svojih pametnih domačih napravah, kar bi dodatno optimiziralo udobje in učinkovitost.

Čeprav uradni datum izdaje ni bil potrjen, obstajajo napovedi, da bi Pixie lahko predstavili na konferenci Google I/O leta 2024. Pričakuje se, da bo debitiral na Pixel 9 in Pixel 9 Pro, kasneje pa bo na voljo tudi na starejših modelih Pixel. pozimi istega leta.

Z naraščajočim povpraševanjem po pomočnikih, ki jih poganja AI, je uvedba Pixie dokaz Googlove zavezanosti izboljšanju uporabniške izkušnje in zagotavljanju vrhunske tehnologije. Ko bo ta novi pomočnik AI postal široko dostopen, se pričakuje, da bo spremenil način interakcije uporabnikov z njihovimi napravami in izdelki za pametni dom.