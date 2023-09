Univerzalni standard: Pomen materije za pametne domače naprave

Imeti pametni dom je lahko priročno in zadovoljujoče, vendar je pogosto povezano z različnimi standardi za različne naprave. To pomeni več vozlišč, aplikacij in zapletenih postopkov namestitve. Matter, nov tehnološki standard za naprave pametnega doma, želi rešiti to težavo z zagotavljanjem univerzalnega standarda, ki ga lahko upoštevajo vse naprave.

Pri postavitvi pametnega doma imate lahko žarnice enega podjetja, vtiče drugega, zalivalni sistem druge znamke in klimatske naprave tretjega. Vsak od teh izdelkov lahko zahteva svoje vozlišče in aplikacijo ter lahko uporabljajo različne standarde povezljivosti, kot so Zigbee, Z-wave in Ha-low. Ta razdrobljena nastavitev je lahko za uporabnike neprijetna in zmedena.

Matter želi poenotiti ekosistem pametnega doma s ponudbo enotnega standarda, ki ga lahko sprejmejo vse naprave. Z Matter lahko uporabljate eno središče za nadzor doma po vaši izbiri, pa naj bo to SmartThings, Google Home, Apple HomeKit ali Alexa. Vse naprave, združljive s standardom Matter, bodo brezhibno delovale z vašim izbranim vozliščem, kar bo odpravilo potrebo po več aplikacijah in vozliščih po vašem domu.

Poleg poenostavitve nastavitve in nadzora Matter prinaša tudi druge prednosti. Naprave Matter lahko še vedno delujejo, tudi ko je internet prekinjen, ker se lahko povežejo z vašim lokalnim omrežjem. Prizorišča in avtomatizacije, ki ste jih nastavili, bodo še naprej delovali nemoteno, kar bo zagotovilo, da bo vaš pametni dom deloval tudi v situacijah brez povezave. Ta funkcija ločuje Matter od mnogih drugih sistemov pametnega doma.

Matter 1.0 je bil izdan lani, prihodnje posodobitve pa bodo še razširile njegove funkcije in združljivost z napravami. Načrt vključuje podporo za široko paleto naprav, vključno z gospodinjskimi aparati, kot so vakuumski roboti, pralni stroji, sušilni stroji in hladilniki. Večina večjih igralcev v industriji pametnih domov se je že zavezala, da bodo sprejeli Matter, zaradi česar je postal splošno sprejet standard.

Za obstoječe naprave obstajajo različni scenariji. Nekatere naprave lahko prejemajo posodobitve programske opreme prek wifi-ja, da postanejo združljive z Matter. Vozlišča, namesto posameznih naprav, bodo posodobljena za delo z Matterjem, zato boste morda še vedno morali obdržati svoja obstoječa vozlišča. Nekatere naprave Zigbee lahko prejemajo tudi posodobitve za združljivost. Druge naprave bodo še naprej delovale s svojimi obstoječimi sistemi.

Če želite v celoti izkoristiti prednosti Matterja, je priporočljivo kupiti nove pametne naprave, ki imajo podporo za Matter. Ko pridobite nove izdelke, lahko stare postopoma zamenjate z napravami, ki so skladne s standardom Matter, in sčasoma ustvarite popolnoma integriran in harmoničen sistem pametnega doma.

