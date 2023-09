Raziskovanje omejitev postopkovnega generiranja v Starfieldu

Starfield, Bethesdina najnovejša RPG odprtega sveta, je navdušila igralce s svojim ogromnim vesoljem, ki ga je treba raziskati. Vendar pa je veliko igralcev opazilo nenavaden vzorec: mrtvi tujci, raztreseni po planetih. To odkritje poudarja omejitve Bethesdinega zanašanja na postopkovno generiranje.

Starfield se ponaša z ogromnim svetom s stotinami nalog, vesoljskimi ladjami, tujimi bitji in planeti, ki jih je treba odkriti. Ulov je v tem, da je velik del vsebine ustvarjen proceduralno, namesto da bi ga ročno izdelali razvijalci. Ko se igralci poglobijo v igro, začnejo opažati ponavljajoče se elemente, kot so enake postojanke z različnimi NPC-ji ali podobne rastline z različnimi imeni.

Poseben vzorec, na katerega so naleteli igralci, je prisotnost mrtvih živali. Med iskanjem lokacij za ustvarjanje postojank igralci naletijo na kupe mrtvih nezemljanskih bitij, pogosto v bližini velikih skal ali formacij. Vzrok tega pojava postane jasen, ko preučimo ekosistem igre.

V Starfieldu planete naseljujejo različne tujerodne vrste, vključno z rastlinojedci in plenilci. Težava je v agresivni naravi plenilcev, ki tavajo v krdelih in hitro uničijo šibkejše rastlinojede živali. Ko igralci opazujejo ta srečanja, so priča čredam miroljubnih rastlinojedih živali, ki jih zdesetka nekaj močnih plenilcev. Posledica te neuravnotežene dinamike so kupi mrtvih živali, raztresenih po planetih igre.

Poleg tega so igralci poleg prisotnosti mrtvih živali opazili tudi ponavljajočo se vsebino. Bitja na različnih planetih kažejo podobno vedenje in značilnosti, kar vodi v občutek ponavljanja in pomanjkanja edinstvenih izkušenj. Poznavanje teh bitij in okolij zmanjša navdušenje nad raziskovanjem prostrane galaksije Starfield.

Medtem ko Starfieldova proceduralna generacija omogoča obsežno in raznoliko vesolje, ima tudi pomanjkljivost ponavljajoče se vsebine. Igralci hrepenijo po bolj izrazitih in ročno izdelanih svetovih Bethesdinih prejšnjih naslovov, kot sta Fallout 3 in Skyrim. Kljub temu Starfield še naprej ponuja izjemno vesoljsko RPG izkušnjo, ki očara igralce s svojim velikim obsegom in možnostmi raziskovanja.

Viri: Bethesda Games Studio