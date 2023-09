Neizpovedana zgodba o prvih ameriških astronavtkah: podiranje ovir in doseganje novih višin

V filmu »The Six: The Untold Story of American's First Astronavts« Loren Grush raziskuje potovanje šestih izjemnih žensk, ki so razbile stekleni strop v svetu raziskovanja vesolja, v katerem prevladujejo moški. Grush izziva prevladujočo pripoved o prevladi belih moških v vesoljski tekmi in poudarja pomembne prispevke teh žensk, ki so bile del Nasinega prvega razreda, ki je vključeval ženske.

Grush se osredotoča na življenja Sally Ride, Judy Resnik, Kathy Sullivan, Anne Fisher, Rhee Seddon in Shannon Lucid. Te ženske so se leta 1978 pridružile Nasinemu astronavtskemu zboru in bile odločene doseči višine, ki so jim bile prej prepovedane.

"The Six" ponuja vpogled v njihove motivacije in obotavljanja ter ponuja vpogled v trenutke, ko je vsaka ženska ugotovila, da se lahko prijavi za astronavtko. Grush opisuje njihov selekcijski proces kot pomemben korak k raznolikosti, čeprav je bil razred še vedno pretežno sestavljen iz belcev.

Knjiga se sooča tudi z izzivi, s katerimi so se srečevale te ženske, vključno s seksistično medijsko pozornostjo, šovinističnimi špekulacijami o romantiki in seksu v vesolju ter bojem za uravnoteženje osebnega in poklicnega življenja. Grush navaja primere njihove odpornosti in odločnosti ob težavah, kot je Rideina bitka za zaščito svoje zasebnosti in duševnega zdravja med medijskim nadzorom.

"The Six" prav tako poudarja ključne vloge, ki jih igrajo zagovorniki raznolikosti znotraj in zunaj Nase. Ruth Bates Harris, uslužbenka Nase, je pogumno kritizirala agencijo zaradi pomanjkanja raznolikosti. Priznanje prejme tudi Mercury 13, skupina žensk, ki so v zgodnjih šestdesetih letih prestale stroga testiranja, da bi dokazale, da so sposobne biti astronavtke.

Grush vključuje vsakodnevne izkušnje astronavtov in razkriva presenetljivo vsakdanje vidike njihovega dela. Preizkušali so vesoljske obleke, upravljali z robotskimi rokami in se spopadali s kompleksnostjo dela z moškimi kolegi, ki so na vratih svojih pisarn izobešali koledarje v obliki pinup.

Čeprav knjiga ni brez nevarnosti in tragedije, Grush poudarja pogum in vztrajnost, ki presegata spol in raso. Nesreča Challengerja služi kot streznitveni opomin na tveganja, povezana z raziskovanjem vesolja, in na končno žrtev, ki jo je naredil Resnik.

Z natančnim raziskovanjem in očarljivim pripovedovanjem zgodba "Šest" razširja naše razumevanje vesoljske tekme in izziva tradicionalne predstave o tem, kdo lahko pripada "celotni družini človeštva".

