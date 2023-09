Novo odkritje: Namigi o življenju na 120 svetlobnih let oddaljenem eksoplanetu

Znanstveniki, ki so uporabljali vesoljski teleskop James Webb, so odkrili prisotnost molekule, imenovane dimetil sulfid (DMS), v atmosferi eksoplaneta, znanega kot K2-18 b. Medtem ko DMS primarno proizvaja fitoplankton na Zemlji, njegova prisotnost na tem oddaljenem planetu kaže na možnost življenja. Teleskop, ki ga upravljajo Nasa ter evropska in kanadska vesoljska agencija, je opazoval eksoplanet v ozvezdju Leva, skoraj devetkrat večje od Zemlje. Poleg DMS je študija odkrila tudi obilico molekul, ki vsebujejo ogljik, kot sta metan in ogljikov dioksid.

To odkritje podpira teorijo, da je K2-18 b Hycean planet, vrsta eksoplaneta, za katerega se verjame, da ima atmosfero, bogato z vodikom, ki visi nad oceanom. Astronom Nikku Madhusudhan z Univerze v Cambridgeu pojasnjuje, da je DMS edinstven za Zemljo in je bilo predvideno kot dober biološki podpis za bivalne eksoplanete.

Vendar pa znanstveniki, vključeni v raziskavo, opozarjajo, da so dokazi, ki podpirajo prisotnost DMS na K2-18 b, predhodni in zahtevajo nadaljnjo potrditev. Za potrditev teh ugotovitev bodo izvedena nadaljnja opazovanja z vesoljskim teleskopom James Webb.

Metoda, ki jo uporablja raziskovalna skupina, se imenuje transmisijska spektroskopija. Ta tehnika vključuje analizo svetlobe zvezde, ko gre skozi atmosfero eksoplaneta. S preučevanjem valovnih dolžin svetlobe, ki jih absorbirajo molekule v ozračju, lahko astronomi določijo molekularno sestavo eksoplaneta.

Ta študija je prvič, da so bili metan in ogljikovodiki odkriti v atmosferi eksoplaneta s transmisijsko spektroskopijo. Odsotnost molekul, kot sta amoniak in ogljikov monoksid, skupaj s prisotnostjo metana in ogljikovega dioksida, kaže na možnost oceana pod površjem K2-18 b.

K2-18 b kroži okoli hladne pritlikave zvezde v bivalnem območju, kjer bi na površju planeta lahko obstajala tekoča voda. Vendar temperatura vode in bivalnost planeta še vedno nista znani. Potrebnih je več opazovanj, da bi ugotovili pogoje, potrebne za življenje na tem oddaljenem eksoplanetu.

Vir: Univerza v Cambridgeu, The Astrophysical Journal Letters