Microsoftova delnica je dosegla rekordno vrednost, ko je OpenAI Shakeup povzročil šok

Microsoftove delnice so v ponedeljek poskočile na najvišjo vrednost vseh časov, potem ko je v javnost prišla novica, da se bo Sam Altman, nekdanji izvršni direktor OpenAI, pridružil Microsoftu, da bo skupaj s soustanoviteljem Gregom Brockmanom vodil novo napredno raziskovalno skupino AI. Nepričakovana poteza je povzročila šok po tehnološkem svetu in presenetila poznavalce industrije in vlagatelje.

Čeprav dogovor med Altmanom in Microsoftom še ni uraden, ga analitiki in strokovnjaki že označujejo kot veliko zmago za tehnološkega velikana. Generalni direktor RBC Capital Markets Rishi Jaluria je to označil za "velik udar za Microsoft", s čimer je poudaril Altmanov sloves vizionarja umetne inteligence.

Ostaja zaskrbljenost glede tega, kako bo negotovost pri OpenAI kratkoročno vplivala na Microsoftovo poslovanje, zlasti glede Microsoftovih storitev v oblaku Azure, ki jih uporablja OpenAI. Vendar pa analitiki verjamejo, da bi lahko vključitev Altmana in njegove ekipe dolgoročno pomenila boljši izid za Microsoft.

Zaposlitev Altmana in Brockmana postavlja Microsoft kot ciljnega delodajalca za generativne inženirje umetne inteligence, kar dodatno utrjuje njegovo vodilno vlogo na tem področju. Po drugi strani pa se OpenAI spopada s popotresnimi sunki, kar dokazuje pismo, ki ga je podpisalo več kot 500 zaposlenih in poziva upravni odbor, naj odstopi ali pa se sooči z množičnimi odstopi.

Vlagatelji in analitiki vidijo to kot pomembno strateško prednost za Microsoft, saj ne le ohranja njihov časovni načrt izdelkov umetne inteligence, temveč predstavlja tudi izjemno konkurenco za generativna zagonska podjetja z umetno inteligenco in Google DeepMind.

Zaradi tega razvoja so Microsoftove delnice v ponedeljek zaključile pri 377.44 USD, kar je več kot 2 % več. Pozitiven odziv trga odraža zaupanje v sposobnost Microsofta, da obdrži svoj položaj vodilnega na področju umetne inteligence, kljub nedavnim motnjam v OpenAI.

FAQ

Kaj je OpenAI?

OpenAI je vodilni raziskovalni laboratorij za umetno inteligenco, ustanovljen z nalogo zagotoviti, da umetna splošna inteligenca (AGI) koristi vsemu človeštvu. Soustanovila sta ga Sam Altman in Greg Brockman.

Kaj je generativni AI?

Generativni AI se nanaša na področje umetne inteligence, ki se osredotoča na ustvarjanje modelov, algoritmov in sistemov, ki so sposobni generirati novo in izvirno vsebino, kot so slike, besedilo ali glasba.

Kaj je Microsoft Azure?

Microsoft Azure je platforma in storitev računalništva v oblaku, ki jo ponuja Microsoft. Zagotavlja široko paleto storitev v oblaku, vključno z virtualnimi stroji, shranjevanjem, analitiko in zmožnostmi umetne inteligence, za pomoč podjetjem pri gradnji, uvajanju in upravljanju aplikacij in storitev.

Kakšen vpliv ima najem Sama Altmana na delnice Microsofta?

Zaposlitev Sama Altmana velja za pozitiven razvoj za Microsoft, ki vodi k povečanju zaupanja vlagateljev in skoku tečaja delnic podjetja. Altmanov sloves vizionarja umetne inteligence in strateška prednost, ki jo je pridobil Microsoft z njegovo vključitvijo v ekipo, sta dejavnika, ki prispevata k temu pozitivnemu odzivu trga.