Wahoo razkriva nov Kickr Move Turbo Trainer in Kickr Bike Shift

Wahoo, priljubljena tehnološka znamka za sobno kolesarjenje, je napovedala izdajo dveh novih izdelkov: turbo trenažerja Kickr Move in pametnega kolesa Kickr Bike Shift. Kickr Move je umeščen na vrh ponudbe pametnih turbo trenažerjev Wahoo Kickr in se ponaša z novimi zmogljivostmi gibanja, katerih namen je zagotoviti bolj naraven občutek vožnje in izboljšati udobje uporabnika, po ceni 1,599.99 USD. Po drugi strani pa se Kickr Bike Shift nahaja pod Kickr Bike V2 in poenostavlja nekatere funkcije po ceni 2,999.99 USD.

Kickr Move ima XNUMX-palčno 'gravitacijsko stezo', ki omogoča, da strojna oprema glavnega turbo trenažerja drsi naprej in nazaj po ukrivljeni stezi, kar zagotavlja majhno količino gibanja od strani do strani. To omogoča, da se kolo med vadbo prosto premika, kar zmanjša utrujenost in izboljša splošno učinkovitost. Drsna steza se lahko zaklene za lažji transport in namestitev kolesa. Za seznanitev Kickr Move s Kickr Climb je potreben dodaten adapter za strojno opremo, ki pa ga je mogoče kupiti posebej.

Kar zadeva specifikacije, Kickr Move ponuja povezljivost Bluetooth, ANT+ in WiFi ter natančnost napajanja do 1 %. Zdrži največjo odpornost 2,200 vatov in ima simulirano območje gradienta od -10 % do 20 %. Vključuje tudi funkcije, kot sta ERG Easy Ramp in Race Mode za izboljšano izkušnjo vadbe. Kickr Move ima 11-stopenjsko kaseto SunRace 11-28T, ki je še vedno najprimernejša možnost med uporabniki Wahoo.

Kar zadeva Kickr Bike Shift, je cenovno ugodnejša možnost pametnega kolesa z jeklenim okvirjem in tehta 40 kg. Ponuja 2200 vatov upora, WiFi povezljivost in natančnost merjenja moči znotraj 1 %. Za razliko od Kickr Bike V2, Kickr Bike Shift nima funkcije nagibanja ali vztrajnostne funkcije na motorni pogon. Vendar pa ohranja pettočkovni sistem prilagajanja, nastavitev, ki temelji na aplikaciji, ter nastavljive prestavne ročice in gumbe.

Tako Kickr Move kot Kickr Bike Shift sta na voljo za nakup takoj. Cena Kickr Move je 1,599.99 USD, medtem ko Kickr Bike Shift stane 2,999.99 USD in se bo začela pošiljati konec septembra.

