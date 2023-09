Google čaka sojenje zaradi obtožb o zlorabi monopolne moči

Vlada Združenih držav je proti Googlu tožila tehnološkega velikana, da je zlorabil svojo monopolno moč v industriji iskalnikov. Sojenje, ki je prvi večji vladni primer monopola v desetletjih in prvi v dobi sodobnega interneta, se začne v torek v Washingtonu, DC.

V središču primera pravosodnega ministrstva je trditev, da je Google orkestriral svoje poslovne posle, da bi zagotovil, da je prvi iskalnik, ki ga uporabniki vidijo, ko dostopajo do svojih telefonov ali spletnih brskalnikov. Vlada trdi, da je bil cilj Googla odpraviti konkurenco in ohraniti svojo prevlado.

Nekdanji državni tožilec William Barr je tožbo opisal kot napad na Googlov nadzor nad internetom, ki prizadene milijone potrošnikov, oglaševalcev, malih podjetij in podjetnikov. Po letih priprav, vključno s pripravo milijonov strani dokumentov in izjavami več kot 150 posameznikov, gre primer končno na sojenje.

Izid tega prelomnega preizkusa bo imel pomembne posledice za tehnološko industrijo in internet kot celoto. Izziva moč tehnoloških podjetij pri nadzoru izdelkov, ki jih ljudje uporabljajo vsak dan. Če bo uspešna, bi lahko spremenila način delovanja tehnoloških velikanov in neposredno vplivala na delovanje interneta.

Google, ki ima trenutno približno 90 % ameriškega trga iskalnikov in je ocenjen na 1.7 bilijona dolarjev, trdi, da je njegov iskalni izdelek boljši od svojih konkurentov. Podjetje navaja, da se uporabniki za uporabo Googla odločijo iz preferenc, saj je prehod na alternativni iskalnik v moderni dobi enostaven.

Ta primer spominja na protimonopolni primer proti Microsoftu iz leta 1998, ki se je končal z zmago pravosodnega ministrstva. Podobnosti med obema primeroma in njunimi možnimi izidi so mnoge pripeljale do tega, da so na primer Microsoft gledali kot na načrt za spopad z današnjimi tehnološkimi velikani.

Vladni primer proti Googlu se osredotoča na ekskluzivne posle podjetja s proizvajalci telefonov, kot sta Apple in Samsung, ter s spletnimi brskalniki, kot je Mozilla. Ti sporazumi zagotavljajo, da je Google privzeti iskalnik na večini naprav, kar domnevno duši konkurenco in omejuje prisotnost manjših tekmecev.

V prihodnjih tednih se bo razpletlo sojenje in razsodba bo oblikovala prihodnost tehnološke industrije. Ne glede na izid ta odmevni primer pomeni ključni trenutek pri obravnavanju dinamike moči v tehnološkem sektorju.

Vir: N/A