Pet najboljših ropov GTA Online vseh časov, ki služijo denar

Denar je v igri Grand Theft Auto (GTA) Online ključnega pomena, ropi pa so eden najhitrejših in najbolj donosnih načinov za služenje milijonov. V tem članku bomo raziskali pet najboljših ropov GTA Online, ki služijo denar:

5) Problem Bogdan: Ta rop je del dejanj Doomsday Heist in zahteva dva do štiri igralce. Ena ekipa se mora infiltrirati v podmornico, medtem ko druga zagotavlja kritje z uporabo Mammoth Avengerja GTA Online. Izplačilo za The Bogdan Problem je okoli 1,425,000 $ pri normalni težavnosti.

4) Pacifiška standardna naloga: Ta klasičen scenarij bančnega ropa je bil uveden leta 2015. Zahteva štiri igralce in vključuje visoko tvegane situacije ter bitke s konkurenčnimi ekipami za ropanje. Izplačilo za The Pacific Standard Job je 750,000 $ na Easy, 1,500,000 $ na Normal in 1,875,000 $ na Hard težavnosti.

3) Scenarij Doomsday: Ta rop kot eno od dejanj The Doomsday Heist lahko dokončajo dva do štirje igralci. Čeprav je dolga, ponuja izplačilo v višini 1,800,000 $ na običajni težavnosti in 2,250,000 $ na težki težavnosti.

2) Diamond Casino Heist: ta rop, dodan konec leta 2019, od igralcev zahteva, da vzpostavijo arkado. Ponuja tri pristope: tiho in zahrbtno, velika prevara ali agresivno. Najvišje izplačilo v višini 3,619,000 $ lahko zaslužite z plenjenjem diamantov v težki težavnosti.

1) Rop Cayo Perico: Za razliko od drugih je ta rop mogoče igrati sam. Dogaja se na otoku Cayo Perico in zahteva Diamond Casino Penthouse in podmornico Kosatka. Primarno izplačilo je odvisno od cilja, pri čemer Panther Statue ponuja 4,089,152 $ na težki težavnosti.

