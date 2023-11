Nov članek: Applov strateški pristop k generativni AI

By

Apple, znan po svojih inovativnih izdelkih in najsodobnejši tehnologiji, še ni razkril generativnega izdelka AI, ki bi bil konkurenčen ChatGPT in Google Bard. Vendar dosledne pripombe izvršnega direktorja Tima Cooka o Applovih prizadevanjih na področju generativne umetne inteligence kažejo na strateški pristop, ki je pripravljen na preboj.

Med nedavnim razpisom o dobičku, ki je sledil Applovemu poročilu o četrtem fiskalnem četrtletju, je Cook poudaril obsežno zgodovino podjetja na področju umetne inteligence. Ko je poudaril pomen umetne inteligence in strojnega učenja, je Cook poudaril njuno sestavno vlogo v skoraj vseh Applovih izdelkih, pri čemer je navedel funkcije, kot so zaznavanje trkov, zaznavanje padcev in funkcija EKG v uri Apple Watch.

Čeprav se Cookove pripombe morda zdijo ponavljajoče, ni neobičajno, da izvršni direktorji med klici o zaslužku ponovijo ključne točke, da analitikom in vlagateljem poudarijo usmeritev svojega podjetja. Poleg tega je Apple znan po svoji skrivnostnosti v zvezi s prihodnjimi načrti izdelkov.

Integracija umetne inteligence v izdelke in operacije je osrednja točka za analitike, ki preučujejo velika tehnološka podjetja in napovedujejo možne finančne posledice. Microsoftov nedavni klic o zaslužku je bil priča večini vprašanj analitikov o AI. Po drugi strani je bil Apple redkobeseden o kakršnih koli konkretnih načrtih, vendar je pokazal znake dela na velikem jezikovnem modelu z imenom "Apple GPT".

Mark Gurman, priznani Applov poročevalec iz Bloomberga, je osvetlil Applov diskretni razvoj jezikovnega modela, podobnega OpenAI ChatGPT. Čeprav podjetje tega projekta ni uradno potrdilo, so Cookovi komentarji med razpisom o zaslužku potrdili, da poteka delo na področju generativne umetne inteligence, ne da bi razkrili kakršne koli podrobnosti, pri čemer se držijo Applove tradicije, da podrobnosti o izdelkih skrivajo.

Cook je poudaril Applovo pomembno naložbo v generativno umetno inteligenco, ki javnosti zagotavlja odgovorne inovacije in obeta prihodnji napredek izdelkov. Predvsem Cookova uporaba besedne zveze "precej vlagati" kaže potencialni premik v sporočanju glede na njegove prejšnje pripombe. To kaže na Applovo okrepljeno zavezanost tej transformativni tehnologiji.

Čeprav Apple še ni ponudil neposrednega konkurenta obstoječim generativnim izdelkom umetne inteligence, njegov strateški pristop, skupaj s svojim slovesom revolucionarnih napredkov, spodbuja radovednost o tem, kaj prinaša prihodnost Applovega prodora v generativno umetno inteligenco.

FAQ

1. Je Apple izdal generativni izdelek AI?

Ne, Apple ni lansiral generativnega izdelka AI, ki bi konkuriral ponudbam, kot sta ChatGPT in Google Bard.

2. Kaj je Tim Cook poudaril med pogovorom o zaslužku?

Med pogovorom o zaslužku je Tim Cook izpostavil obsežno zgodovino Appla na področju umetne inteligence ter pomembno vlogo umetne inteligence in strojnega učenja v Applovih izdelkih.

3. Kakšen je pomen Cookovih ponavljajočih se pripomb?

Izvršni direktorji pogosto ponavljajo ključne točke v klicih o zaslužku, da analitikom in vlagateljem poudarijo usmeritev svojega podjetja.

4. Ali Apple dela na velikem jezikovnem modelu, podobnem ChatGPT OpenAI?

Čeprav Apple ni potrdil nobenih posebnih izdelkov, poročila kažejo, da podjetje diskretno razvija jezikovni model, primerljiv s ChatGPT OpenAI.

5. Kakšen je Applov pristop k generativni AI?

Apple je strateško vlagal v generativno umetno inteligenco s poudarkom na odgovornih inovacijah in obetavnih prihodnjih napredkih izdelkov.