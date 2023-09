Uporabniki Venma poročajo o izpadih in težavah s plačili

Na tisoče uporabnikov Venma je nedavno imelo težave z aplikacijo, vključno s težavami s plačili in prenosi sredstev. Poročila o teh težavah so dosegla vrhunec danes okoli 10.30 po srednjeevropskem času, pri čemer se je veliko uporabnikov pritoževalo, da aplikacija ne deluje pravilno in da plačila ne potekajo. Venmo ni uradno obravnaval težave ali zagotovil nobenih posodobitev na družbenih medijih.

Uporabniki so uporabili platforme, kot je Twitter, da bi izrazili svoje razočaranje nad Venmom. Nekateri posamezniki so poročali, da se njihova stanja v aplikaciji ne posodabljajo, kar povzroča zmedo in zaskrbljenost. Drugi so se pritoževali, da ne morejo priti do svojega denarja, kar je povzročilo nevšečnosti, kot so zapravljene poti v trgovino. Storitev za stranke Venmo je bila težko dosegljiva, kar je še povečalo frustracije.

Medtem ko število poročil o Downdetectorju upada, trenutno jih je okoli 400, se zdi, da so težave za večino uporabnikov odpravljene. Vendar je pomembno omeniti, da s strani Venma ni bilo uradne potrditve ali izjave glede izpada.

Severnoameriški zemljevid izpadov, ki ga je zagotovil Downdetector, kaže, da so najbolj prizadeta območja raztresena po Združenih državah. Medtem pa graf, ki predstavlja sporočene težave v zadnji uri, kaže trend naraščanja.

Skratka, uporabniki Venma so imeli motnje v storitvi, vključno z neuspešnimi plačili in okvarami aplikacij. Mnogi so izrazili svoje pritožbe na različnih platformah in iskali pomoč in rešitev. Venmo še ni zagotovil nobenih uradnih pojasnil ali posodobitev v zvezi s situacijo.

