Zaklani irski naglas v Starfieldu sproži polemike

Težko pričakovana igra Starfield, ki jo je razvila Bethesda, je bila pred kratkim deležna kritik zaradi svojega slabo izvedenega irskega naglasa. Tako igralci kot kritiki so bili šokirani in razočarani nad prikazom naglasa, ki je bil opisan kot "gnusoba".

Problem napačnega predstavljanja naglasov ni nov v svetu medijev, a zdi se, da ga je Starfield ponesel na povsem novo raven. Številni posamezniki iz Irske, ki so seznanjeni z niansami lastnih narečij, so izrazili svoje razočaranje nad netočnim prikazom.

Medtem ko nekateri morda trdijo, da bi bila pridobitev dejanskih irskih igralcev, da izrazijo te vloge, najlažja rešitev, se vsaj pričakuje, da bo naglas pravičen. Na žalost se zdi, da je bila ta osnovna zahteva pri razvoju Starfielda spregledana.

Twitter je bil preplavljen s komentarji, ki poudarjajo slabo kakovost irskega naglasa v igri. Nekateri so ga primerjali z osnovnim ameriškim naglasom z občasno uporabo stereotipnih irskih fraz. Tisti, ki so to izkusili na lastni koži, so ga označili za "šokantno" in "neverjetno".

To ni prvi primer slabo izvedenega irskega naglasa v svetu iger. Vendar so nedavni naslovi, kot je Assassin's Creed Valhalla, opravili veliko boljše delo pri natančnem predstavljanju naglasa. Razočaranje je videti, da je Starfield v tem pogledu zgrešil cilj.

Kljub polemiki okoli irskega naglasa je Starfieldu še vedno uspelo požeti uspeh na drugih področjih. Igra je prejela pozitivne ocene in se dobro prodaja.

Skratka, uničen irski naglas v Starfieldu je sprožil ogorčenje med igralci in kritiki. Je jasen primer pomena natančnega predstavljanja v medijih in služi kot opomnik, da je treba vložiti več truda v zagotavljanje pristnosti pri prikazovanju različnih kultur in naglasov.

