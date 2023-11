Odklenite moč očal za razširjeno resničnost z iPhone 15 Pro

Najnovejši iPhone 15 Pro je predstavil zmogljivost USB-C, ki ponuja nadgrajen sistem za upravljanje kablov. To ne zagotavlja le boljše organizacije, temveč tudi izvorno podporo za video izhod. S to novo funkcijo lahko uporabniki preprosto povežejo svoj iPhone z zunanjimi zasloni z enim samim kablom. Predstavljajte si, da svoje najljubše oddaje Netflix pretakate neposredno na TV v hotelski sobi – udobje je neprimerljivo. Vendar pa je združljivost USB-C povzročila tudi novo kategorijo dodatkov, ki močno izboljša funkcionalnost vašega iPhone-a, zlasti ko ste na poti.

Vstopite v očala za obogateno resničnost – hitro rastoči trg, ki ponuja vrsto očal z vgrajenimi projektorskimi zasloni. Ta očala s ceno od 300 do 500 dolarjev uporabnikom ponujajo edinstveno izkušnjo gledanja. Ena od pomembnih možnosti v tej kategoriji je Xreal Air, ki ima 120Hz, 0.68-palčni zaslon MicrOLED, projiciran na leče prek ogledala. To omogoča uporabnikom, da hkrati vidijo zaslon in resnični svet. Če se želite še bolj poglobiti in uživati ​​v pravi črni barvi, lahko na sprednji del teh očal pritrdite fizično kapuco, ki blokira zunanjo svetlobo.

Očala Xreal Air nimajo lastnega vira napajanja. Namesto tega črpajo energijo iz naprav, na katere se povezujejo, tako kot mnogi prenosni monitorji USB-C na trgu. S priloženim kablom USB-C v USB-C lahko brez truda povežete očala Xreal Air z vašim iPhone 15 Pro in takoj preslikate svoj zaslon na zaslon očal. Medtem ko privzeta nastavitev zrcali domači zaslon in aplikacije vašega telefona, aplikacije za pretakanje videa, ki podpirajo video izhod, ponujajo privlačnejši ležeči video med predvajanjem oddaj ali filmov.

Ta očala za razširjeno resničnost niso nujna samo za pretakanje videa. Zaradi njih je igranje iger bolj poglobljeno, še posebej v kombinaciji s krmilnikom Backbone USB-C. Poleg tega ponujajo minimalistično izkušnjo brskanja po spletu, ko so povezani s tipkovnico Bluetooth. Poleg tega lahko uporabniki sami vstavijo leče na recept s priloženim vložkom ali naročijo prilagojene leče pri HONSVR po dostopni ceni.

Za izboljšanje izkušnje Xreal Air se lahko odločite za dodatek Xreal Beam. Ta dodatek zaklene vaš virtualni zaslon v prostoru glede na vaš položaj glave in tako zmanjša morebitno nelagodje. Xreal Beam deluje tudi kot rezervna baterija za naloge razširjene resničnosti in se lahko poveže z različnimi napravami, vključno z igralnimi konzolami, kot sta Nintendo Switch in PlayStation 5, ter zagotavlja virtualni zaslon do 300 palcev.

Čeprav Applov prihajajoči Vision Pro ponuja naprednejšo izkušnjo razširjene resničnosti, zaradi višjih stroškov in izdaje naslednje leto možnosti, kot je Xreal Air, postanejo prepričljiva izbira za večino uporabnikov. Ta očala ponujajo vrsto vsakodnevnih funkcij in elegantno, diskretno obliko, ki jo lahko udobno nosite povsod.

Pogosto zastavljena vprašanja

1. Ali lahko očala Xreal Air povežem z napravami, ki niso iPhone 15 Pro?

Da, očala Xreal Air lahko povežete z različnimi napravami, vključno z igralnimi konzolami, kot sta Nintendo Switch in PlayStation 5, za večji virtualni zaslon.

2. Ali so za očala Xreal Air na voljo leče na recept?

Da, očala Xreal Air imajo vložek, ki uporabnikom omogoča dodajanje lastnih leč na recept. Druga možnost je, da lahko prilagojene leče naročite pri HONSVR po dostopni ceni.

3. Kako dodatek Xreal Beam izboljša izkušnjo?

Dodatek Xreal Beam omogoča uporabnikom, da svoj virtualni zaslon pritrdijo v prostor glede na položaj glave, kar zmanjša morebitno nelagodje ali slabost pri gibanju. Služi tudi kot rezervna baterija za naloge razširjene resničnosti.

4. Ali je Xreal Air stroškovno učinkovita možnost v primerjavi z Applovim prihajajočim Vision Pro?

Da, Xreal Air ponuja podobno izkušnjo razširjene resničnosti po bistveno nižji ceni. S svojo takojšnjo razpoložljivostjo in vsakodnevnimi funkcijami predstavlja prepričljivo izbiro za večino uporabnikov.