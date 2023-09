Ali je vesolje res majhno?

Nova študija, objavljena na strežniku za prednatis arXiv, izpodbija prepričanje, da je vesolje veliko večje od tistega, kar lahko opazujemo. Medtem ko večina kozmologov trdi, da je opazljivo vesolje le majhen del nepredstavljivo velike kreacije, ta članek nakazuje, da je opazno vesolje večinoma vse, kar obstaja.

Eden od razlogov, zakaj kozmologi verjamejo, da je vesolje veliko, je porazdelitev jat galaksij. Če se vesolje ne bi raztezalo dlje od tega, kar lahko vidimo, bi se galaksije združevale proti naši regiji brez kakršne koli asimetrije. Vendar pa dejstvo, da se galaksije združujejo v podobnem obsegu po vsem vidnem vesolju, kaže, da je opazljivo vesolje homogeno in izotropno.

Druga točka, ki jo je treba upoštevati, je, da je prostor-čas ploščat. Če ne bi bilo, bi bil naš pogled na oddaljene galaksije popačen. Vendar pa na podlagi naših opazovanj ravnost prostor-časa pomeni, da je vesolje vsaj 400-krat večje od opazovanega vesolja.

Pomembna je tudi skoraj popolna enotnost kozmičnega mikrovalovnega ozadja (CMB). Astronomi so predlagali, da bi zgodnja kozmična inflacija, obdobje izjemnega širjenja po velikem poku, lahko pojasnila to enotnost. Če je res, bi to pomenilo, da je vesolje 10^26-krat večje od tistega, kar lahko opazujemo.

Vendar teorija strun vstopi v sliko. Teoretični modeli v teoriji strun, ki so združljivi s kvantno gravitacijo in drugimi pomembnimi dejavniki, pogosto ne vključujejo zgodnje kozmične inflacije. Za te modele pravijo, da so v »močvirju« teorij, ki niso obetavne.

V tej novi študiji avtorji raziskujejo visokodimenzionalne strukture znotraj teorije strun kot alternativo zgodnji kozmični inflaciji. Z upoštevanjem vesolj višjih dimenzij nakazujejo, da je vesolje morda le sto ali tisočkrat večje od tistega, kar lahko opazujemo.

Čeprav je to fascinanten koncept, je pomembno vedeti, da so to še vedno teoretični modeli in da so potrebne nadaljnje raziskave, da bi ugotovili, ali natančno opisujejo naše vesolje.

