Nove ponudbe Apple za črni petek in kibernetski ponedeljek 2023

Počitniški čas se hitro približuje, kar pomeni, da je čas, da začnete razmišljati o nakupovalnem seznamu. Črni petek in kibernetski ponedeljek sta pred vrati, kar pomeni velike popuste pri trgovcih na drobno, kot so Amazon, Best Buy, Walmart in drugi. Ne glede na to, ali želite kupiti darila za ljubljene ali si privoščiti nov pripomoček, je na voljo veliko ponudb, ki jih lahko izkoristite.

Ena najbolj iskanih blagovnih znamk v nakupovalni sezoni je Apple. Pri Applovih izdelkih, ki so znani po svojih visokokakovostnih napravah, je le redko najti znatne popuste. Vendar je letos na voljo nekaj razburljivih zgodnjih ponudb črnega petka, ki so vredni vaše pozornosti.

Če ste opazovali nov MacBook Air, Amazon ponuja 200 USD popusta na model 2023. Ta eleganten prenosnik ima 15.3-palčni zaslon Liquid Retina, 8 GB RAM-a in 256 GB prostora za shranjevanje SSD. Po znižani ceni je ukraden za vse, ki potrebujejo zmogljiv in kompakten prenosnik.

Verizon ponuja tudi nekaj odličnih ponudb za naprave Apple. Zamenjajte svojo staro napravo in prejmite novi Apple iPhone 15 Pro brezplačno, odvisno od vaše želene možnosti shranjevanja. Poleg tega Verizon daje do 280 $ popusta na iPad, ko začnete novo linijo. Kot dodaten bonus boste ob nakupu telefona prejeli brezplačen Apple TV, skupaj s šestimi meseci brezplačne uporabe Apple One.

Za ljubitelje iPadov ima Best Buy odlično ponudbo za iPad mini. Ta kompaktni tablični računalnik ima procesor A15, 64 GB pomnilnika SSD, 4 GB RAM-a in osupljiv zaslon Retina. S popustom v višini 100 $ je to fantastična priložnost, da dobite najnovejši iPad mini.

Če ste na trgu brezžičnih ušesnih čepkov, Amazon ponuja 60 USD popusta na Apple AirPods Pro druge generacije. Te slušalke ponujajo neverjetno kakovost zvoka in imajo napredne funkcije, kot je aktivno odpravljanje šumov.

Za avdiofile ima Best Buy 70 USD popusta na slušalke Apple AirPods Max. Te naglavne slušalke zagotavljajo vrhunski brezžični zvok ter so elegantne in elegantne.

To je le nekaj zgodnjih Applovih ponudb, ki so na voljo ta črni petek in kibernetski ponedeljek. Poskrbite, da bodite pozorni na več popustov in pogosto preverjajte posodobitve o najnovejših ponudbah. Veselo nakupovanje!

Pogosto zastavljena vprašanja

Kaj je črni petek?

Črni petek je priljubljen nakupovalni dan, ki poteka dan po zahvalnem dnevu v ZDA. Znan je po ogromnih popustih in ponudbah različnih trgovcev na drobno.

Kdaj je Črni petek 2023?

Črni petek 2023 pade na 24. november.

Ali so Applovi izdelki običajno naprodaj med črnim petkom?

Izdelki Apple med črnim petkom običajno niso veliko znižani. Vendar so pogosto na voljo nekatere ponudbe, zlasti pri starejših modelih ali pri pooblaščenih prodajalcih.

Ali lahko na spletu najdem ponudbe izdelkov Apple?

Da, številni trgovci na drobno ponujajo spletne ponudbe za črni petek, vključno z večjimi platformami za e-trgovino, kot je Amazon. To je odličen način, da izkoristite popuste, ne da bi morali obiskati fizične trgovine.

Kako najdem najboljše ponudbe Apple?

Da bi našli najboljše ponudbe Apple, je pomembno, da primerjate cene različnih trgovcev na drobno in poiščete popuste na priznanih spletnih mestih. Za pristne izdelke in zanesljivo storitev bodite pozorni na uradne prodajalce in pooblaščene prodajalce Apple.

Ali obstajajo ponudbe za druge tehnološke izdelke med črnim petkom in kiber ponedeljkom?

Vsekakor! Črni petek in kibernetski ponedeljek sta znana po tem, da ponujata popuste na široko paleto tehnoloških izdelkov, vključno s pametnimi telefoni, prenosniki, televizorji, pametnimi napravami za dom in drugim. To je odličen čas, da poiščete ugodne cene priljubljenih blagovnih znamk in nadgradite svojo tehnično opremo.