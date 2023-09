Tecno Pova 5 Pro 5G: Mešanica zmogljivosti in dizajna

Tecno Pova 5 Pro 5G je najnovejša ponudba podjetja, ki želi zagotoviti edinstven dizajn in igralno zmogljivost. Po ceni Rs. 14,999, ta naprava 5G izstopa s svojo nenavadno zasnovo zadnje strani z več RGB LED trakovi. Naprava ima zasnovo ARC z nastavitvijo dvojne kamere v značilnem izrezu.

Na sprednji strani boste našli 6.78-palčni zaslon z razmerjem stranic 20.5:9 in steklom Panda za zaščito. Naprava ima debelejši rob na dnu v primerjavi z drugimi stranmi in sprednjo kamero z luknjami na vrhu.

Kar zadeva obliko, je Tecno Pova 5 Pro izdelan iz polikarbonata in ima rahlo zajetno obliko. Na voljo je v dveh barvah – Dark Illusion in Silver Fantasy. Zgradba telefona je čvrsta in v roki ne spolzi.

Naprava ima 6.78-palčni IPS LCD Full HD+ zaslon s hitrostjo osveževanja do 120 Hz. Medtem ko je zaslon dovolj svetel in ga je mogoče uporabljati na prostem, so manjše nedoslednosti pri osvetlitvi ozadja in hitrosti osveževanja. Kljub temu so splošna barvna reprodukcija in koti gledanja spodobni.

V oddelku kamer ima Tecno Pova 5 Pro sistem dvojne kamere z glavno kamero 50 MP in portretno kamero 0.8 MP. Glavna kamera zagotavlja spodobne portretne posnetke, vendar ponavadi preveč izostri slike in se bori z dinamičnim razponom. Aplikacija kamere ni najhitrejša, vendar ponuja različne možnosti in načine. Sprednja kamera s 16 MP deluje dobro, zlasti brez lepotnih načinov, in je primerna za uporabo v družabnih omrežjih.

Pod pokrovom Pova 5 Pro poganja nabor čipov MediaTek Dimensity 6080, ki ga spremlja 8 GB RAM-a in 128 GB pomnilnika. Deluje na sistemu HiOS 13.1, ki temelji na sistemu Android 13, in ponuja prilagodljivo uporabniško izkušnjo s številnimi funkcijami. Telefon gladko obravnava več aplikacij, vendar lahko občasno izpusti okvirje. Zmogljivost igranja je zadovoljiva, z možnostjo igranja iger, kot je BGMI, pri približno 40 sličicah na sekundo.

Naprava ima 5,000 mAh baterijo in 68-vatni hitri polnilnik, ki nudi enodnevno življenjsko dobo baterije in hiter čas polnjenja približno 70 minut. Funkcije povezljivosti, kot so 5G, Wi-Fi, Bluetooth in GPS, delujejo dobro. Telefon ima tudi zvočnike, ki so primerni za gledanje video posnetkov in igranje iger.

Skratka, Tecno Pova 5 Pro 5G ponuja mešanico zmogljivosti in dizajna. Čeprav se odlikuje po igralni zmogljivosti in povezljivosti, ima nekaj težav z zmogljivostjo in vprašljive izbire programske opreme. Kljub temu, če iščete nizkocenovno 5G napravo z edinstvenim dizajnom, je Tecno Pova 5 Pro vreden razmisleka.

