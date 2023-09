Študija ugotavlja, da bobri prispevajo k proizvodnji toplogrednih plinov na Arktiki

Nova študija, ki so jo izvedli raziskovalci na Univerzi Aljaske Fairbanks (UAF), je ugotovila, da imajo bobri vedno večjo vlogo pri proizvodnji toplogrednih plinov na Arktiki. Študija, objavljena v reviji Environmental Research Letters, povezuje prisotnost bobrov v regiji z naraščajočimi ravnmi emisij metana.

Bobri, ki jih tradicionalno najdemo v gozdnatih območjih, zdaj kolonizirajo območja tundre v zahodni in severni Aljaski. Ta kolonizacija ima pomembne znanstvene posledice in skupnosti na teh območjih nanjo gledajo kot na radikalen razvoj.

Raziskovalna skupina UAF, ki jo vodi profesor Ken Tape, trdi, da je njihova študija prva, ki dokončno povezuje nove ribnike z bobri s povečanjem emisij metana. To odkritje je pomembno zaradi močnega tople grede metana, ki je približno 25-krat močnejši od ogljikovega dioksida pri zadrževanju toplote v zemeljskem ozračju. Po podatkih ameriške agencije za varstvo okolja je metan odgovoren za približno 20 % svetovnih emisij toplogrednih plinov.

Raziskovalci so se osredotočili na približno 166 kvadratnih kilometrov veliko območje v spodnjem porečju reke Noatak na severozahodu Aljaske. Uporabili so posnetke iz vesolja, natančneje iz programa Arctic-Boreal Vulnerability Experiment Nacionalne uprave za letalstvo in vesolje, da bi bolje razumeli vpliv bobrov na pokrajino. S kartiranjem več kot 10,000 ribnikov z bobri na Arktiki na Aljaski je raziskovalna skupina lahko povezala prisotnost ribnikov z bobri in vročimi točkami metana.

Bobrov jez, zaščitni znak te vrste, povzroča poplave, ki preplavijo vegetacijo in spremenijo arktične potoke v ribnike. Ti ribniki z bobri in okoliška poplavna vegetacija postanejo okolja brez kisika z bogatimi organskimi usedlinami. Ko ta material razpada, sprošča plin metan.

Raziskovalci so za kartiranje metana uporabili tehnologijo hiperspektralnega slikanja v zraku. Ta napredni postopek slikanja zajema podatke iz sto različnih pasov v elektromagnetnem spektru, kar omogoča identifikacijo metana in drugih plinov.

Soavtorji študije so Benjamin Jones, raziskovalni asistent na Inštitutu za severni inženiring UAF, skupaj s skupino iz Službe narodnih parkov in NASA-inega laboratorija za reaktivni pogon.

Ta študija prispeva k našemu razumevanju kompleksnega odnosa med vrstami in podnebnimi spremembami. Ker se bobri še naprej širijo na Arktiko, bodo potrebne nadaljnje raziskave za oceno dolgoročnih vplivov njihove prisotnosti na emisije toplogrednih plinov.

Viri:

– Univerza Aljaske Fairbanks (UAF)

– Agencija ZDA za varstvo okolja