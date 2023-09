SteelSeries razkriva osupljive bele brezžične slušalke Nova 7

SteelSeries je pred kratkim napovedal izdajo nove bele različice svojih zelo hvaljenih brezžičnih slušalk Nova 7. Linija slušalk Nova, znana po svoji izjemni kakovosti, dosledno zagotavlja izjemno zmogljivost.

Bele slušalke Nova 7, razkrite 12. septembra 2023, so pritegnile pozornost s svojo osupljivo estetsko privlačnostjo. Ta novi dodatek dopolnjuje prej izdane črne različice slušalk Nova 7 in ustvarja bolj skladen videz za igralce, ki uporabljajo konzole Xbox Series S ali PS5.

Te brezžične slušalke, ki so na voljo v dveh različicah, Nova 7X za igralce Xbox in Nova 7P za navdušence PS5, niso omejene na igranje iger na konzolah. Združljivi so tudi z osebnimi računalniki, zaradi česar so vsestranske možnosti za igralce iger na različnih platformah.

SteelSeries je poslal vzorce belih slušalk Nova 7, kar je preizkuševalcem omogočilo, da ocenijo kakovost in izkušnje iz prve roke. V primerjavi s prejšnjimi slušalkami Arctis 7 je bela Nova 7X pokazala bolj živahno belo barvo in takoj pritegnila pozornost.

Zaradi česar je Nova 7 še bolj zaželena, je njena združljivost z Arctis Nova Booster Packs. Ti paketi ponujajo paleto barv za naglavni trak smučarskih očal in oznake zvočnikov, kar uporabnikom omogoča personalizacijo in prilagajanje slušalk glede na njihove želje.

Bele slušalke Arctis Nova 7 so zdaj na voljo za nakup na Amazonu in spletnem mestu SteelSeries v obeh različicah za Xbox in PlayStation. Ne glede na to, ali ste igralec na konzoli ali uporabljate osebni računalnik, so te slušalke vredna nadgradnja in eleganten dodatek vsaki igričarski postavitvi.

Viri:

– Dylan Horetski na Dexerto (2023-09-12)

– Spletna stran SteelSeries